iOS 11.0.2 Güncellemesi Geldi!

Apple iOS 11.0.1 güncellemesinden tam 1 hafta sonra iOS 11.0.2 güncellemesini çıkardı.

Apple iOS 11'deki hataların giderilmesi için çıkardığı iOS 11.0.1 güncellemesinden 1 hafta sonra iOS 11.0.2 güncellemesini çıkardı. Genellikle yazılımda oluşan hataların düzeltmesi sebebiyle çıkarılan ve çok büyük yenilikler getirmeyen güncelleme şu an itibariyle indirilebilir durumda.

"iPhone’unuz veya iPad’iniz için hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri sunuluyor" dışında sadece 3 maddelik bir açıklamaya sahip olan güncellemenin ise, güncelleme notları şöyle:

Kimi iPhone 8 ve 8 Plus aygıtlarında telefon görüşmesi sırasında alıcıdan gelen cızırtılı/statik ses sorunu giderildi,

Bazı fotoğrafların gizli kalmasına neden olabilecek bir sorun giderildi,

S/MIME olarak şifrelenmiş e-postalardaki eklerin açılamama sorunu giderildi.

Apple iOS 11.0.1 ile bir çok iOS 11 sorununu çözmüştü. Bu gelen güncellemeyle birlikte geriye kalan sorunların da büyük bir kısmı çözüldü diye tahmin ediyoruz. Güncellemeyi yüklemek için cihazınızın menü ekranından, "Ayarlar" seçeneğine, oradan da "Genel " alt seçeneğinden, "Yazılım Güncelleme" yazan yere tıklamanız yeterli olacaktır. Ne düşünüyorsunuz? Yeni iOS güncellemesinden sonra başka sorunlar da olacak mı?