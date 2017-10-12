iOS 11.0.3 Güncellemesi Yayınlandı!

Apple, dün gece saatlerinde birkaç yenilik ve hatanın giderildiği iOS 11.0.3 güncellemesini yayınladı.

İlk olarak 19 Eylül’de gönderilen iOS 11 sürümünün ardından Apple, art arda birkaç güncelleme daha yayınlayarak hem bazı hataları giderdi hem de birkaç yenilik getirdi. Hatırlarsanız iOS 11 çok sorunluydu ve bir sonraki sürümde yığınla sorun giderilmişti. Özellikle WhatsApp kullanıcılarını çileden çıkaran mesaj yazma barının sürekli olarak yukarı çıkması ve önceden yazılan mesajların görülmemesi, iOS 11.0.2 güncellemesiyle ancak giderilebilmişti.

Son güncelleme 278,4 MB büyüklüğünde. Bu güncelleme ile iOS kullanıcılarının canını sıkan birkaç sorun daha çözülmüş oldu. Şimdi bunların neler olduğuna bir bakalım:

Bazı iPhone 7 ve 7 Plus modellerinde ses ve dokunma ile ilgili geri bildirimin çalışmadığı sorunlar giderildi.

Servise gönderilip orijinal Apple parçalarının takılmadığı bazı iPhone 6s ekranlarındaki ‘ekrana dokunduğunda cihazın tepki vermemesi’ sorunu düzeltildi.

iOS 11.0.3 güncellemesini her zamanki gibi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.