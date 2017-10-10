Geleneksel Uygulama Geçişi iOS 11'e Geri Döndü!

Apple, mobil işletim sistemi iOS’un 11. sürümünü geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcıların sesini duyan firma, iOS 11’de kaldırdığı 3D Touch ile uygulamalar arası geçiş özelliğini son test sürümünde geri getirdi.

iPhone ve iPad’lerin işletim sistemi iOS, 11. sürümünde radikal değişiklere uğramıştı. Kullanıcıların oldukça alıştığı birkaç özelliği kaldıran Apple, anlaşılan o ki geri bildirimleri dikkate almaya başladı.

iOS 11 ile kaldırılan özellikler arasında, uygulamalar arasında pratik bir şekilde geçiş yapmayı sağlayan 3D Touch destekli arayüz vardı. Bu özellik, cihazı daha akıcı bir şekilde kullanmaya izin veriyordu. Nitekim iOS 11.1 Beta 2 sürümüyle tekrar test edilmeye başlandı.

İlk olarak iOS 9 ile test edilen ve ekranın sol kenarına basarak uygulamalar arası geçiş ekranına ulaşmanızı sağlayn 3D Touch, iPhone 6 cihazlarından itibaren tüm iPhone’larda standartlaştı.

Aşağıdaki videoda iOS 11.1 Beta 2’deki 3D Touch uygulama geçiş penceresini görüyoruz:

iPhone X tanıtımında krize neden olan Apple yetkilisi Craig Federighi, özelliğin yakın zamanda son kullanıcılara da sunulacağını açıklarken, teknik kısıtlamalardan dolayı biraz geciktiklerini doğruladı.

Apple'ın uygulama geçiş ekranını geri getirmesi hakkında e düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım :)