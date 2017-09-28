iOS 11.1 Beta Sürümüyle Hangi Özellikler Geldi?

iOS 11.1 Beta sürümü yayınlandı. Bu sürümle birlikte ne gibi yeni özellikler geldiğini açıkladık.

Dün Apple, iOS 11.1 Beta sürümünü piyasaya sürdü. İşletim sisteminin yayınlanmasının ardından ilk büyük güncellemeyi sunmaya hazırlanan Apple, betadan gördüğümüz kadarıyla önemli değişiklikler yapmıyor.

9to5Mac YouTube kanalı iOS 11.1 Beta sürümünü indirerek inceledi. Yayınlanan videoda beta sürümünün göze çarpan bazı detayları şu şekilde;

Durum çubuğuna dokunarak sayfanın başına giderken kullanılan animasyon güncellendi.

Kilitli ekran kamera animasyonu güncellendi.

Touch menüye yeni işlemler eklendi.

Touch menüde bazı simgeler güncellendi.

Bir bildirime dokunurken uygulamalar arasında ufak bir geçiş yapıldı.

Gruplara göre emoji önerileri getirildi.

Daha fazlasını görmek istiyorsanız, aşağıdan 9to5Mac’in hazırladığı videoya göz atabilirsiniz. Eğer iOS 11.1 Beta sürümünü indirdiyseniz sizin gözünüze çarpan özellikler var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.

Ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için hazırladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.