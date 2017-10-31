iOS 11.1 Çıktı: Yüzlerce Yeni Emoji Hangi Cihazlara Gelecek?

Apple'ın mobil cihazlarına yönelik işletim sistemi iOS 11'in ilk güncellemesi geldi. Versiyon yüzlerce yeni emoji içeriyor.

iOS 11 kullanan tüm kullanıcıların şuan indirebildiği güncelleme, Ayarlar>>Genel>>Yazılım Güncellemeleri altında bulunabilir. iOS 11.1 bizlere yüzlerce yeni emoji, çok sevilen 3D Touch el hareketlerinden birini ve hata düzeltmelerini getiriyor.

Bir çok kullanıcı için en çok önemsenecek olan özellik olan emojiler, bir kaç yüz yeni karakterden oluşuyor. Bu emojiler arasında el ile yapılmış barış sembolü, bir kaya tırmanıcısı, deniz kızları ve çok daha fazlası yer alıyor.

Şuan aktif olan ve indirilmeye açık OTA güncellemesi, yazının başında belirttiğimiz ayarlar bölümünden indirilebilir durumda olmalı. Güncellemeyi başlatmadan önce mutlaka pilinizin %50'nin üzerinde ya da prize takılı olduğundan emin olun. Her ihtimale karşı da cihazınızı yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. iOS 11.1'i alacak cihazlar ise işte bunlar: