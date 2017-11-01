iOS 11.1'le Birlikte Gelen Tüm Yeni ve Gizli Özellikler

iOS 11.1 yayınlandı. Bu haberimizde sizlere yeni güncelleme ile birlikte nelerin geldiğini paylaştık. Sizin de gözünüze çarpan detaylar varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.

iOS 11 çıktı çıkmasına, ancak arkasında her yeni işletim sisteminde olduğu gibi pek çok hata getirdi. Bu hataların büyük bir kısmını giderip, üzerine yeni özellikler getiren iOS 11.1 ise dün yayınlandı. Peki, yayınlanan bu yeni güncellemeyle neler geldi? Bugün, güncelleme ile birlikte gelen yeniliklere bakıyoruz.

Yeni emojiler

iOS 11.1 ile birlikte 70’ten fazla emoji eklendi. Genel olarak yüz ifadelerine odaklanan emojiler, kendinizi daha iyi ifade etmek için güzel yardımcılar olacak. Emojipedia’dan tüm emojilere bakabilirsiniz.

3D Touch App Switcher Geri Dönüyor

iOS 11’de kaldırılan 3D Touch App Switcher özelliği, yanlış bir karar olduğu anlaşılarak geri döndürüldü. Pek çok kullanıcı bu özelliği kullanmıyormuş gibi gözükse de günlük kullanımda yardımcı bir program olarak dikkat çekiyor.

Klavyede birden fazla emoji önerisi

iOS 11.1 güncellemesiyle birlikte hızlı klavye öneri bölümünde bir emoji önerisi yerine 3 öneri birden yapılacak. Günümüzde iyiden iyiye artış gösteren emoji kullanımı için güzel bir seçenek oldu.

Pil Ömrü ve Kararlılık İyileştirmeleri

iOS 11 kullanıcılarının en büyük şikayeti bu konudaydı. Eski cihazlar başta olmak üzere tüm telefonların pilini sömüren iOS 11, iOS 11.1 ile dizginlendi. Geçen hafta iOS 11.1 Beta 5’de pil sorunlarının büyük oranda giderildiğini açıklamıştık. Resmi güncelleme ile bu sorun kökten çözümlendi.

Diğer Değişiklikler

Apple, her güncellemede olduğu gibi bazı UI öğelerinde ve animasyonlarda ufak değişiklikler yaptı. Animasyon geçişlerini daha yumuşak yapmaya çalışan Apple, geçişlerin sonlarına doğru animasyonu yavaşlatıyor.

Eğer güncellemeyi aldıysanız soralım, sizin pil sorununuz var mıydı? Varsa çözüldü mü? Yorumlarınızı bekliyorum.