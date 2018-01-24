iOS 11.2.5’le birlikte gelen yeni özelliklere göz gezdirdik. Siri podcast haberler, yeni kontrol merkezi ve daha fazlası sizleri bekliyor.

Apple, yakında piyasaya çıkacak HomePod akıllı hoparlörüne desteğin de yer aldığı yeni 11.2.5 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle Homepod için destek gelmesinin yanı sıra, pek çok hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri, Siri podcast tabanlı sesli haber raporları ve yeni bir müzik arayüzü de geldi. iOS 11.2.5’le birlikte gelen yeni özellikler için bir video paylaşan Macrumors, bu videoda güncelleme ile ilgili kilit detaylara değiniyor.

Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte podcast tabanlı sesli Siri haber raporlarına destek geldi. Bundan sonra Siri’ye Hey Siri veya başka bir çağırma yöntemiyle günün haberlerini sorduğunuzda, NPR, Fox News, CNN veya Washington Post gibi kaynaklardan podcast haberler sunacak. Bu özelliğin ülkelere özel medya kuruluşlarını destekleyip desteklemeyeceğini şu anda bilemiyoruz.

Siri’ye sorduğunuz haberler günün haberlerinden derleniyor olsa da, isterseniz spor, sinema, teknoloji gibi daha spesifik haberleri duymak isteyebilirsiniz. Örneğin spor haberlerinde ESPN, NBC gibi kanalların yayınladıkları haberleri alabileceksiniz.

Siri podcast haberleri ilk başta Homepod’un Şubat ayında piyasaya sürüleceği üç ülke olan ABD, Avustralya ve İngiltere’de kullanıma sunuldu. Bu konuda hemen üzülmeyin, Apple’ın yaptığı açıklamaya göre Siri haberlerine herkes erişebilir, ancak ilk başta bu haberler yalnızca İngilizce olarak sağlanabilecek.

iOS 11.2.5’te Siri haberleri dışında farklı özellikler de geldi. Yeni güncelleme ile birlikte istediğiniz durumlarda tüm sesli medyaları ayrı döşemeler halinde tek bir sayfada listeleyebileceksiniz. Örneğin bir Apple TV, Spotify, web bağlantısı gibi sesli medyalar bulunuyor. Tüm bu bağlantıları tek bir sayfa içine sığdırabileceksiniz.

Bunlar dışında Mail, Mesajlar ve CarPlay’deki sorunları ele alan küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri yer alıyor. Bu konuda değişiklikler için Apple’ın bazı yama notları şu şekilde:

Telefon uygulamasının çağrı listesinde eksik bilgi görüntülemesine neden olan bir sorun giderildi.

Bazı Exchange hesaplarından mail bildirimlerinin Face ID ile iPhone X’un kilidini açarken kaybolma sorunu giderildi.

Mesaj konuşmaları dizininin dışına çıkmasına neden olan bir sorun giderildi.

CarPlay’deki bir sorun düzeltildi. Birden fazla parkur değişikliği yapıldığında kontrollere yanıt vermiyordu.

iOS 11.2.5 güncellemesi otomatik olarak gelmediyse, Ayarlar’da yer alan Genel Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.