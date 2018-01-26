iOS birbiri ardına güncellemeler alırken, bazı gelen yeni özelliklerin 'gerçek hayatta ne işimize yarayacağı' konusunda soru işaretleri oluşabiliyor. O özelliklerden biri de bu.

iOS 11'in beta özellikleri sızdırıldığında, denetim merkezindeki yeni bir özellik herkesin ilgisini çekiyordu: "Yayın Başlat." Nitekim iOS üzerinden oyun videoları çekmek ve takipçileriyle paylaşmak, oyun yayıncıları için oldukça meşakatli olabiliyordu. Android'de kolayca yapabileceğiniz bu işlem, iOS için o kadar da kolay değildi. Bu özelliğin, Twitch veya YouTube aracılığıyla oyun yayıncılığında kullanılması bekleniyordu.

iOS 11 ve daha sonraki sürümler kullanıma sunulduğunda, bu özelliği maalesef görememiştik. Eğer ki telefonunuzu iOS 11.2.5'e güncellediyseniz, artık bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz ama sadece Facebook aracılığı ile... Denetim Merkezi'ni açıp 'Ekran Kaydetme' sekmesine geldikten sonra, Facebook sekmesini seçerek ekranınızın görüntüsüyle Facebook yayını yapabilirsiniz.

Burada elbette ilginç olan, gelen bu özelliğin hiçbir şekilde duyurusu yapılmamış ve değişiklik listesinde yer almamış olması. Bununla birlikte, iPhone ekranını herhangi bir şekilde neden Facebook'ta canlı yayınlamak isteyebileceğimiz de ayrı bir tartışma konusu. Belki de Apple, bu konudaki altyapı çalışmalarını henüz tamamlamamış olabilir ve Facebook ile şimdilik bir deneme sürecinde olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Telefon ekranınızı Facebook'ta canlı yayınlamak için sizin mantıklı bir fikriniz var mı?