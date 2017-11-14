iOS 11'de Yer Alan Wi-Fi ve Bluetooth Sorunu İçin Güncelleme

iOS 11.2 Beta 3'le birlikte kontrol merkezinde yaşanan Wi-Fi ve Bluetooth kapanmama durumu için bir güncelleme geldi. Güncelleme durumu değiştirmiyor, ancak karşımıza çıkan bir bildirimle donanımların buradan kapatılamacağını açıklıyor.

Apple, iOS 11.2 beta 3 sürümünü yayınladı. Beta 3’le beraber bazı ufak değişiklikler gelirken, şirketin yazılımda en çok konuşulan konularından birisi olan Wi-Fi ve Bluetooth pop-op’larına bir açıklama metni getirildi.

Bildiğiniz gibi iOS 11 ile birlikte Wi-Fi ve Bluetooth’u kapatmak çok daha zordu. Bu özellikleri kontrol merkezindeki kutucuklardan kapattığınızda donanımlar kapanmıyor, yalnızca devre dışı kalıyordu.

iOS 11’in yeni betasında, kontrol merkezinde yer alan Wi-Fi ve Bluetooth simgelerine dokunduğunuzda, donanımların tamamen kapanmayacağına dair bir uyarı çıkıyor. Uyarıda, kapattığınız donanımın ertesi gün yeniden otomatik olarak açılacağının uyarısı veriliyor. Bildirimde yarın açılacağı söylense de, ertesi günü beklemeden açıldığı sıkça gözlemlendi.

Tekrar açmaya karar verinceye kadar Wi-Fi veya Bluetooth’u devre dışı bırakmaya karar verirseniz, Ayarlar’da bulunan Wi-Fi veya Bluetooth seçeneklerinden kapatmak istediğinize giderek açılan sayfadan donanımı kapatabilirsiniz.

Apple keşke bu bildirimi işletim sistemi ilk çıktığında verseymiş. Belki de bu kadar çok eleştirinin altına girmemiş olurdu.