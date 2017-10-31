iOS 11.2 Beta'da, Hesap Makinesi Hatası Çözüldü!

Apple, mobil işletim sistemi iOS’un 11. sürümü için yayınladığı ikinci beta versiyonunda sorunları çözmeye devam ediyor. Hesap Makinesi uygulamasında, numaralar hızla girildiğinde oluşan yanlış hesaplama sorunu giderildi.

Apple’ın iPhone, iPad ve bazı Apple TV versiyonları için geliştirdiği mobil işletim sistemi iOS, iPhone 8 ve iPhone X’un çıkışıyla 11. sürümüne radikal değişiklerle kavuşmuştu. Kullancıların bu değişikliklere bağlı olarak karşılaştığı sorunlar fazlaydı ve Apple, normal takviminden daha hızlı bir şekilde davranarak ek güncellemeler yayınladı.

Bugün geliştiricilere sunulan iOS 11.2 Beta sürümünde söz konusu hatalardan bazıları giderildi. iOS 11’de göze çarpan ve hesap makinesini biraz seri kullananların canını yakan hesaplama hataları da bunlardan birisiydi. Aslında bir çeşit animasyon sorunu olan hata, Hesap Makinesi uygulamasının çekirdek yazılımıyla ilişkili değildi.

iOS 11'in iOS 11.2'den önceki tüm sürümlerinde, bir hesap makinesi animasyonu art arda girilen bazı rakam ve sembollerin yok sayılmasına neden oluyor ve bu da sonuçlara etki ediyordu. Bir örnek olarak, 1 + 2 + 3'e dokunduktan sonra hızlıca eşitlik sembolüne dokunduğunuzda, sonucun 6 yerine 24 çıktığını gözlemleyebilirsiniz.

Apple, iOS 11.2 Beta sürümünde soruna neden olan animasyonları uygulamadan kaldırmayı tercih etti. Böylece hızlı hesaplama girişlerinde, yavaşlamaya gerek kalmadan sorun çözülmüş oldu.

Hesap Makinesi hatası, iOS 11 beta testi sürecinde bile mevcut olan eski bir sorun olmasına rağmen, geçtiğimiz hafta büyük bir tepki toplamıştı. Bir Apple mühendisi, onlarca insanın bu soruna ilişkin hata raporları sunduğunu ve yüzlerce şikayetle, Reddit ve MacRumors forumlarında tepkilerin arttığını doğruladı.

Hesap makinesi uygulamasını düzenli olarak kullanan iPhone kullanıcıları, yavaş animasyonlar nedeniyle artık sıkıntı yaşamayacaklar. Ancak standart kullanıcısıysanız, geliştirici sürümlerini yüklememenizde fayda var. Bir müddet daha bekleyip nihai sürüme kavuşmanız, daha stabil bir işletim sistemi performansına sahip olmanızı sağlayacaktır.

Eğer iOS 11’de karşılaştığınız başka sorunlar varsa bize yorumlar kısmında bildirebilirsiniz, takipte kalın.