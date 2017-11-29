iOS 11.2 İçin Beta 5 Güncellemesi Yayınlandı!

Apple, iOS 11.2'nin 5. Beta güncellemesini yayınladı. Herhangi bir yeni özelliğin bulunmadığı güncelleme, iOS 11.2'nin final sürümünün habercisi olabilir.

iOS 11.2’nin final sürümü giderek yaklaşıyor. Apple, iOS 11.2’nin Beta 5 sürümünü geliştiricilere ve açık test kullanıcılarına yayınladı. Yeni güncellemede ilk bakışta herhangi bir yeni özellik göze çarpmazken bazı hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları bulunuyor.

Eğer bir geliştirici ya da açık test kullanıcısıysanız, iOS 11.2 Beta 5 güncellemesini yüklemek için Ayarlar’dan Genel sekmesine giderek ‘yazılım güncellemesi’ne dokunun ve ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

İlk bakışta iOS 11.2 Beta 5 güncellemesinde göze çarpan bir değişiklik bulunmuyor. Fakat derinlere gizlenmiş bir özellik bulunması halinde sizleri bilgilendireceğiz. Apple’ın yayınladığı sürüm notlarına göre güncellemede yalnızca bazı iyileştirmeler bulunuyor.

Şu ana kadar herhangi bir büyük olmayan iOS yazılım güncellemesi, 7’den fazla beta sürümünden geçmedi. Bu nedenle iOS 11.2’nin destekleyen iPhone, iPad ve iPod touch’lara yayınlanmasına kısa bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

iOS 11.2 güncellenmesinin yayınlanması ile birlikte tüm 2017 model iPhone modelleri daha hızlı kablosuz şarj edilebilecekler. Ayrıca güncelleme ile birlikte iPhone X’a kontrol merkezi için bir kaydırma göstergesi eklenecek.

Yeni güncelleme ile birlikte hesap makinesi sorunsuz bir şekilde çalışacak. Ayrıca kontrol merkezinde Wi-Fi ve Bluetooth için ‘pop-up’ uyarıları olacak. Apple Pay Cash kullanılabilir hale gelecek ve yeni duvar kağıdı seçenekleri ile emojiler eklenecek.