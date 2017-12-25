iOS 11.2 Wi-Fi ve Bluetooth Düğmeleri Hakkında Uyarıyor!

Apple, sürekli tartışmaların odak noktası olan kontrol merkezindeki Bluetooth ve Wi-Fi düğmeleri konusuna çözümü kullanıcılara uyarı yazıları göstermekte buldu.

Apple, Eylül ayında yayınladığı iOS 11 ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcılarına yeniden tasarlanmış, çok daha işlevsel bir kontrol merkezi sundu. Yeni kontrol merkezi, tasarımı ile tüm Apple kullanıcılarından geçer not alsa da yeterince düzgün çalıştığı söylenemez.

iOS 10 ve önceki sürümlerde kontrol merkezindeki Wi-Fi ve Bluetooth simgelerine dokunulduğunda kablosuz bağlantılar tamamen kapatılıyordu. Fakat iOS 11 ile birlikte kablosuz bağlantılar AirDrop ve AirPlay çalışacak şekilde geçici olarak kapatılıyor.

Bu durum Apple’ın kullanıcıların tepkisi ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştu ki şirket, iOS 11.2 ile birlikte konuya bir açıklık getirdi. Artık kontrol merkezi aracılığı ile kablosuz bağlantıları kapattığınızda bir uyarı yazısı alıyorsunuz.

Örneğin; yeni iOS 11.2 güncellemesinin ardından kontrol merkezinde Wi-Fi simgesine dokunduğunuzda ‘Yarına kadar yakın Wi-Fi bağlantısı kapatılıyor.’ uyarısı alıyorsunuz. Böylece bir kafa karışıklığı yaşamamış oluyorsunuz.

Benzer uyarı Bluetooth kapatıldığında da söz konusu. Bağlantılarınız yine geçici olarak kapatılmış oluyor, ancak en azından gerekli bilgilendirmeyi almış oluyorsunuz. Bağlantıları kalıcı olarak kapatmak isterseniz ayarlar uygulamasına gitmeniz gerekiyor.