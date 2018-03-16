iOS 11.3 Beta 6 Yayınlandı, İşte Getirdiği Yenilikler!

iOS 11.3 beta 6, artık indirilebilir durumda. Batarya sağlığı ve yeni Animoji gibi ilgi çekici yenilikler sunan güncellemeyi tüm detaylarıyla ele aldık.

Apple, iOS 11.3'ün final sürümüne doğru adım adım ilerliyor. Bir haftada ikinci geliştirici güncellemesini yayınlayan Apple, yeni iOS sürümünün kusursuz olması için çalışıyor. Yayınlanan iOS 11.3 beta 6 güncellemesini, beta programına kayıtlıysanız direkt olarak telefonunuzun ayarlar kısmından yükleyebilirsiniz. Yeni batarya sağlığı özellikleri, Animoji ve ARKit geliştirmeleri ve tabii ki performans ve güvenlik güncellemeleri getirmesi beklenen iOS 11.3'ün, önceki beta sürümleriyle bazı özellikleri ortaya çıkmıştı.

iOS 11.3 beta 2'den itibaren batarya sağlığına yönelik "performans kısıtlaması"nı kaldırma opsiyonu sunan Apple, bu konuda kızdırdığı kullanıcılarının gönlünü tekrar kazanmaya çalışıyor. Peki yeni iOS betası beraberinde yenilik mi getiriyor, yoksa sadece performans ve güvenlik güncellemeleri mi sunuyor?

Batarya sağlığı menüsünde bazı güncellemelere yer veren Apple; artık bu ekranda bataryanızın maksimum kapasitesini ve yüksek performans kapasitesini yani telefonunuzun batarya sebebiyle yavaşlatıldığını veya yavaşlatılmadığını gösteriyor. Eskimiş bataryaya sahip olan cihazlarda bataryanızın 'düşmüş olan' maksimum kapasitesini ve yavaşlama yapılması gerektiğini veya gerekmediğini gösteren bu kısımdan, yavaşlatma işlemini durdurabilirsiniz.

Batarya konusunda yapılan geliştirmelerin dışında, yeni Animoji'leri bekleyenler için de iyi bir haberimiz var. Aslan, ayı, ejderha veya kuru kafa gibi Animoji'lerin de eklenmesiyle, Animoji sayısı 16'ya çıkacak. ARKit için yapılan geliştirmeler ise, dikey yüzeyleri algılama imkanı sunacak. Bu özellik sayesinde duvar, kapı gibi yerlere sanal olarak poster gibi eklemeler yapabileceksiniz. %50 daha iyi görüntü kalitesi ve odak yeteneğine sahip olacak ARKit ile Apple, artırılmış gerçeklik dünyasında attığı adımlarla geleceği inşa ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın yayınladığı yeni güncellemeyi beğendiniz mi?