iOS 11.3, Desteklenen Tüm Apple Cihazlar İçin Yayınlandı!

Ocak ayından bu yana güncellemeyi beta olarak test eden Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS 11.3'ü nihayet kullanıma sunuyor.

Apple tarafından yayınlanan yeni sürüm, iPhone X için yeni Animoji karakterleri ve iPhone'lardaki eskiyen bataryaları işlemci sistemiyle kapatma özelliği de dahil olmak üzere, çok sayıda yeni özelliğe sahip. Bunun dışında gelen özelliklerin tamamına değindiğimiz yazımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Son bahsettiğimiz özellik, Apple'ın beklenmedik kapanmalarını önlemek içindi. iPhone'lardaki en yüksek işlemci performansının, telefonları otomatik olarak yavaşlattığı keşfedildiğinde, Apple'ın karşılaştığı birçok eleştiri, Apple'ı kullanıcılarından özür dilemeye zorlamıştı. Güncelleme ile birlikte iPhone bataryaları kaç yaşında olursa olsun müşterilere tüm kısıtlamaları kapatma seçeneği sunulacak.

Bu sorunlar, bataryanın bazı yoğun işlemci görevleri için yeterli güç sağlayamadığı durumlarda, iPhone'un eski gücünü yitirmesine sebep oluyordu. Bir iPhone’un pilini değiştirmek, en yüksek performansı sürdürmenin ve azaltmanın önlenmesi için en iyi yol. Kısıtlamaları açıp kapama özelliği, şimdilik sadece iPhone 7/7 Plus, SE, 6S / 6S Plus, 6/6 Plus için geçerli. iPhone 6 veya daha yeni bir sürüme sahip tüm kullanıcılar, bir bataryaya bakım yapılması gerektiğinde bunu da görebilecek.

iOS 11.3 ayrıca iPhone X sahipleri için dört yeni Animoji'yi tanıttı. Bunlar aslan, ayı, ejderha ve kafatasından oluşmakta.

Ayrıca Apple'da yeni bir sağlık uygulaması da bulunuyor. Hastalar bu vesileyle kendi tıbbi kayıtlarına iPhone'larından hızlı bir şekilde erişebilecek. Güvenlik ve gizlilik konusundaki güçlü duruşunu sürdüren iOS 11.3, kişisel bilgilerinizi (örneğin Apple ID şifreniz) istediği zaman ortaya çıkaran yeni bir gizlilik simgesi de içeriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelen yeni özellikler sizleri tatmin etti mi?