iOS 11.3 Güncellemesi Yayınlandı! İşte Gelen Tüm Yenilikler

Apple mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 11.3 yayınlandı. Peki iOS cihazlar bu güncelleme ile hangi yeni özelliklere kavuştu?

Apple, iOS 11 için yayınladığı en kapsamlı güncelleme olan iOS 11.3’ü nihayet dün itibari ile kullanıcıları için indirmeye açtı. Başta pil sağlığı ve işlemci frekansı yavaşlatma gibi Apple’ın başını fazlasıyla ağrıtan bir konuya çözüm getiren güncelleme, ayrıca arttırılmış gerçeklik ve animoji özelliklerinde de ciddi iyileştirmeler içeriyor.

İşte iOS 11.3 ile birlikte gelen en önemli yenilikler:

1- iPhone Pil Sağlığı

Apple, pil kapasitesi %80’in altına düşen iPhone’larda işlemci hızını kısarak cihazın rastgele kapanmasını engelleyen güç yönetimi özelliğini cihazlarına çoktan sunmuş olsa da bu konuda kullanıcılarını yeterince bilgilendirmemesi, şirketin başını epeyce ağrıtmıştı.

iOS 11.3 ile birlikte Apple, kullanıcılara pil sağlığını kontrol etme ve güç yönetimi özelliğini devre dışı bırakma imkanı tanıyor. Ayarlar>Pil menüsüne giden kullanıcılar pil sağlığına bakarak cihazı servise götürmeleri gerekip gerekmediğine bakabilir, ayrıca rastgele kapanmaların önüne geçmek için işlemci frekansını kısabilirler.

2- Arttırılmış Gerçeklik

iPhone X’un tanıtımı ile birlikte arttırılmış gerçekliğe verdiği önemi arttıran Apple, iOS 11.3 ile birlikte ARKit 1.5 sürümünü geliştiricilerin kullanımına sunuyor. ARKit 1.5 ile birlikte geliştiriciler ‘zemin’ olarak yalnızca yatay alanları değil, duvar, kapı gibi dikey alanları da kullanabiliyorlar.

iOS 11.3 ile birlikte cihazlarınız, poster ve film afişleri gibi görüntüleri tespit edebilecekler. Ayrıca Apple, iOS 11.3 ile birlikte arttırılmış gerçeklik kamerasındaki gerçek dünyaya ait görüntülerin daha yüksek çözünürlükte olmasını mümkün kılıyor.

3- Animoji

Apple, iPhone X ile birlikte hayatımıza animoji diye bir özellik soktu ki bu özellik, bizleri birer emojiye dönüştürebiliyor. Animoji kullanıcılar tarafından beğenilen bir özellik olsa da animoji çeşidinin azlığı bir miktar memnuniyetsizlik yaratıyordu. Apple, iOS 11.3 ile birlikte aslan, ayı, ejderha ve kafatası olmak üzere 4 yeni animoji karakteri getiriyor.

4- Gizlilik

Facebook’un Cambridge Analytica skandalından sonra gizlilik bir kat daha fazla önem kazandı. Apple, kullanıcılarının gizlilik konusunda içlerinin rahat olması için iOS 11.3’te yeni bir özellik geliştirdi. Herhangi bir Apple özelliği kişisel verilerinizi kullanmak istediğinde, ekranda bir simge görünecek ve bu simge sizi özelliğin verilerinizi nasıl kullanacağı ve koruyacağı konusunda bir bilgilendirmeye yönlendirecek.

5- Apple Music

Artık Apple Music’te bulunan Müzik Videoları bölümü sayesinde en son çıkan müzik videolarını herhangi bir reklam ile karşılaşmadan izleyebilirsiniz. Ayrıca Apple Music’in güncellenmiş önerilerini kullanarak sizinle aynı müzik zevkine sahip arkadaşlarınızı bulabilirsiniz.

6- App Store

Yeni bir uygulama indirirken o uygulamayı daha önce kullanmış kişilerin fikirlerini öğrenmek önemlidir. Artık bir uygulamaya gelen yorumları incelerken en son yorumlar, en popüler yorumlar, en faydalı yorumlar, en kritik yorumlar şeklinde farklı sıralama seçeneklerine sahipsiniz.

7- Klavye

Fiziksel donanımlar için Türkçe F Klavye desteği geldi. Artık milli klavyemizi iOS cihazınıza tam uyumlu olarak bağlayabilirsiniz.