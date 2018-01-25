Geçtiğimiz gün beta sürümü yayınlanan iOS 11.3'ün tam versiyonunda Apple, kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Bu haberimizde kullanıcılarını bekleyen yeni özellikleri bir araya getirdik.

Apple, iOS 11.2.5 sürümünü 41 günlük beta sürecinin ardından geçtiğimiz gün yayınladı. Bu yeni sürümün hemen ardından ise, iOS 11.3 güncellemesini, beta sürüm geliştiricilerine yayınladı. İlk gözlemlere ve duyurulara göre, iOS 11.3 kullanıcıları için pek çok yeni özelliği içeriğinde barındırıyor. Bu özellikleri sizler için araştırdık ve bir araya getirdik. Hep beraber bizleri bekleyen yeni özelliklere bir göz atalım.

iCloud için Mesajlar Özelliği

4 aydan uzun zamandır kullanıcılarının beklediği iCloud için Mesajlar desteği sonunda iOS 11.3 ile birlikte geliyor. Bu özellik hakkında tüm detayları, gün içerisinde bir haberimizde paylaşmıştık, detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone X'lar İçin 4 Yeni Animoji

iPhone X'larda halihazırda 12 tane animoji bulunuyordu. Bunların arasında 4 yenisi daha yeni güncellemeyle birlikte eklendi. Ejderha, aslan, ayı ve kafatası, iOS 11.3 güncellemesini yapan iPhone X kullanıcılarının animoji listesinde bundan sonra yer alacak.

Batarya Sağlığı Hakkında Bilgilendirme Özelliği

Son zamanlarda iPhone cihazların bataryaları hakkında problemler çıkmıştı ve Apple eski modellerinde normalinden daha düşük fiyatlar karşılığında pil değişikliği yapıyordu. iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar telefonlarının bataryalarının durumu hakkında bilgi alabilecek, bataryanın bakıma ihtiyac olup olmadığını güncelleme sonrasında öğrenebilecek.

Sağlık Kayıtları, Sağlık Uygulamasında Saklanıp Hastanelerle Paylaşılacak

iOS 11.3 ile birlikte tüm sağlık detaylarınız, Sağlık uygulaması içinde şifrelenip korunacak. Yurt dışındaki kullanıcılar için Apple, anlaşmalı sağlık kurumları ve kullanıcıların kendi doktorları ile burdaki bilgiler paylaşılacak. Bu özellikle alerjilerinizi, olduğunuz aşıları, geçirdiğiniz hastalık ve ameliyatları ve sağlığınız hakkındaki tüm detayları kayıt altında tutabileceksiniz.

Airplay 2 ile Müzikleri Çoklu Ortamda Kontrol Etme Özelliği

iOS 11.2.5 ile Apple HomePod'ların kullanımı için AirPlay 2 yayınlanmıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, müziklerini istediği gibi kontrol edebiliyorlar. Geçtiğimiz gün gelen özellik 11.3 güncellemesiyle, dahada gelişmiş özellikleri içeriğinde barındıracak. Airplay 2, birden fazla hoparlörün, iOS cihazı üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyacak.

Gizlilik Hakları Hakkında Daha Fazla Bilgi

Apple, kullanıcılarının gizliliğine oldukça önem veren bir kurumdur. Telefonunuzun ayarlar bölümüne girdiğinizde bilgilerinizin korunması hakkında uzunca bilgiler bulabilirsiniz. Apple, bunların arasında güven vermesi açısından bir kaç yeni madde daha ekleyip kullanıcıları hakkında bilgilerin güvenle saklandığını bildirmiş. Ayrıca bu eklenenler sadece uzun bilgi değil, güvenliğiniz için alınan önlemleri ve çalışmalarıda bildiren bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor.

ARKit 1.5 Dahada Geliştirilmiş Versiyonuyla Geliyor

Augmented Reality (Artırılmış gerçeklik) özelliği geliştirilmiş versiyonuyla iOS 11.3 güncellemesinde kullanıcılarıyla buluşacak. ARKit, kullanıcılarının kamera aracılığıyla gerçek görseller üzerine sanal görüntüler eklemesini sağlayan bir uygulama. Yeni güncelleme ile birlikte kameralar, kapsadığı bölgeyi algılayabilecek ve sanal görüntüleri daha gerçekçi bir şekilde gerçek dünya ile birleştirebilecek.

Apple Music Uygulamasında, Reklamsız Müzik Videoları

Apple Music uygulamasına abone olmanız durumunda dinlediğiniz müziklerin videolarını bundan böyle reklamsız bir şekilde izleme imkanı bulacaksınız. Bu özelliğin şuan için iTunes içeriğinde bulunan tüm müzikleri kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor. Ancak gelecek olan yeni trend müziklerin bu özelliğe göre yayınlanacağı duyuruldu.

iPhone X'lar İçin Daha Hızlı Uygulama Değiştirici

iPhone X'lar için uygulama değiştirici bölüm dahada hızlandırıldı. Bu değişiklik ilk başta çok fark edilmeyebilir, ancak bu özelliği fark ettiğinizde çok beğenecek bir daha eski haline dönmemesini isteyeceksiniz. Yani iPhone X kullanıcıları, böylelikle daha akıcı bir kullanıma sahip olacaklar.

Mesajlar Uygulaması İçinde Bussines Chat Özelliği

Bussines Chat hizmeti, Mesajlar uygulamasının içinde ayrı bir bölümde bulunup kullanıma sunulacak. Bussines Chat, kullanıcıların Hilton, Lowe's, Discover ve Wells Fargo gibi işletmelerle doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde firmalar için iş görüşmesi yapabilecek, buluşma için randevu alabilecek ve Apple Pay'i kullanarak ödeme yapabileceksiniz.

Apple'ın bu güncellemeyi bu kadar hızlı gerçekleştirmeye çalışmasının amacı, yavaşlayan ve batarya problemleri çıkartan cihazlardaki sorunların erkenden giderilmek istenmesi. Apple bu güncellemenin beta versiyonunu geçtiğimiz gün geliştiricilere sundu ve en geç Mart ayına kadar tüm kullanıcılarına yayınlamayı hedefliyor. Sizler yeni gelecek olan özellikleri beğendiniz mi?