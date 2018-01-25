iOS 11.3 ile Birlikte iCloud’da Mesajlar Özelliği Geliyor!

Apple'ın daha önce iOS 11 ilk beta sürümlerinde test ettiği iCloud’da Mesajlar özelliği nihayet iOS 11.3 güncellemesi ile birlikte Apple kullanıcılarına sunulacak.

Apple, yayınladığı basın açıklaması ile yeni animojiler, Health uygulamasında yeni sağlık kayıtları gibi yeni özellikler getiren iOS 11.3 sürümünü duyurdu. İlk olarak iOS 11 ve macOS High Sierra'nın ilk beta testlerinde yer alan iCloud’da Mesajlar özelliği henüz hazır olmadığı için kullanıcılara yayınlanmamıştı.

iCloud’da Mesajlar özelliği kullanıcıların mesajlarını, mesajlaşma kesildikten sonra ne kadar uzun süre geçerse geçsin tüm cihazları üzerinde görebilmesini sağlıyor. Apple, iOS 11.3 beta 1 sürümü ile iCloud’da Mesajlar özelliğini nihayet kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Mesajlar uygulaması, cihazını iOS 11.3 beta 1’e yükselten kullanıcılara Mesajlar uygulamasını ilk açtığında iCloud’da Mesajlar özelliğini aktif etmelerini istiyor.

Cihazlarında iki faktörlü kimlik doğrulama ve iCloud yedekleme özellikleri açık olan kullanıcılar için ise iCloud’da Mesajlar özelliği otomatik olarak etkinleştirilmiş oluyor. Böylece kullanıcılar, Mesajlar uygulamasına tüm cihazları üzerinden kolaylıkla erişebiliyorlar.

iOS 11.3 beta 1 şu anda geliştirici beta olarak indirmelere açıktır. Sürüm yakında genel beta olarak tüm kullanıcılara sunulacak. iOS 11.3 beta 1 güncellemesini almak için öncelikle Apple’ın beta test programına katılmanız gerektiğini unutmayın. Eğer katıldıysanız bu güncellemenin bir kararlı sürüm değil beta olduğunu unutmayarak güncellemeden önce verilerinizi yedekleyin.