Pil Sağlığı Uygulamasıyla Yavaşlatılan iPhone Nasıl Düzelir?

iOS 11.3 ile birlikte ayarlar kısmına eklenen batarya sağlığı uygulaması nasıl kullanılır? Batarya eskimesinden dolayı hızı azaltma seçeneği nasıl kapatılır? Detaylıca anlattık.

Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iOS 11.3 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme beraberinde birçok yenilik getirdiği gibi, Apple'ın imza attığı skandala karşı özür niteliğinde bir özellik getiriyor. Bataryası eskiyen iPhone'ların kullanıcıya sorulmadan yavaşlatılması ortadan kalkıyor.

iPhone 6 ve daha üst iPhone modellerinde bataryanızın gerçek kapasitesini ve verebileceği performansı görüntüleyebileceğiniz yeni güncellemeyle, daha şeffaf bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. iPad modelleri ise bu seçeneğe sahip değil, sebebi olarak da iPad'lerin çok büyük bataryalara sahip olmaları gösteriliyor. Apple, iOS 11.3 ile birlikte, yavaşlatılmış telefonların -yavaşlatma seçeneği deaktif edilmese bile- daha akıcı çalışacağını iddia ediyor. Özellikle iPhone X ve iPhone 8 serilerinin güçlü donanımı sayesinde, bu fark hissedilmeyecek düzeyde olacak.

2014 ve daha sonrasında çıkan, yani iPhone 6 ve üstü bir iPhone'a sahipseniz batarya sağlığına erişmek için öncelikle iOS 11.3 güncellemesini yapmanız gerekiyor. Ardından Ayarlar -> Pil -> Pil Sağlığı adımlarını izlemelisiniz. Karşınıza çıkacak olan ekranda göreceğiniz Maksimum Kapasite, bataryanızın mevcut kapasitesini gösteriyor. Yeni alınan cihazlarda %100 olması gereken bu değer, cihaz eskidikçe düşüyor.

İkinci kısım ise, 'En Yüksek Performans Yeterliliği'. Bu sekmenin altında yer alan gri yazı, pil sağlığınız hakkında detaylı bilgilendirme sağlıyor. Telefonunuzun batarya sebebiyle yavaşlatılıp yavaşlatılmadığını öğrendiğiniz bu ekranda yavaşlatma seçeneğini kapatabilirsiniz.

Piliniz Şu Anda Olması Gereken En Yüksek Performansı Destekliyor

İlgili kısımda bu yazıyı gördüğünüzde, derin bir 'oh' çekebilirsiniz. iPhone'unuzun pilinin, performansı en üst düzeyde kullanmak için yeterli olduğu anlamına gelen bu yazı çıktığında, tabii ki yavaşlatmayı deaktif etme seçeneği çıkmıyor, çünkü cihazınız yavaşlatılmamış.

Yavaşlatıldığını Nasıl Anlarız?

Fotoğrafta gördüğünüz gibi, "Bu iPhone daha önce bataryanın yeterli gücü verememesi sebebiyle beklenmedik bir kapanma yaşadı. Bunun tekrar olmaması için performans düzenlemesi uygulandı." şeklinde bir yazıyla karşılaşmanız; bataryanızın artık yetersiz olduğu anlamına geliyor. Yazının hemen sonundaki 'kapat' seçeneğiyle, yavaşlatma özelliğini tamamen kapatabilirsiniz. Ancak bunun geri dönüşü yok, hatırlatmakta fayda var. Seçeneğin tekrar aktif olması için, cihazınızın benzer bir sorunla tekrar karşılaması gerekiyor.

Böyle bir durumda otomatik olarak yavaşlatma seçeneğini aktif eden iPhone'un bu seçeneğini tekrar tekrar kapatmanız gerekebilir. Telefonunuzu sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız, cihazınızı indirimli pil değişimi için bir Apple Store'a götürmeniz en mantıklısı.

Ciddi Derecede Sorunlu Olan Piller İçin Yapılması Gerekenler

Pil kapasiteniz %80'in altına düştüğünde, az önce belirttiğimiz yazıya ek olarak bir de sizi teknik servise yönelten bir yazı karşımıza çıkıyor. Yavaşlatmayı kapatma seçeneği yine kullanılabilir olsa da Apple, bunu çok eskimiş piller için önermiyor.

iOS 11.3 ile birlikte gelen 'Pil Sağlığı' uygulaması, hâlâ beta sürecinde. Bu da demek oluyor ki bu kısma daha farklı özellikler eklenebilir. Şu an için belirttiğimiz kadar opsiyon sunan iOS 11.3 ile Apple, kullanıcılarının güvenini tekrar kazanacak gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iOS 11.3'ün 'Pil Sağlığı' ekranını nasıl buldunuz?