iOS 11.3 Jailbreak Yazılımı Apple İle Ortak Geliştirilecek

Jailbreak yazılımı geliştiricilerinden Min Zheng, iOS 11.3 için üretilecek yazılımda Apple ile ortak çalışacak.

Apple’ın normalde işlem yapmaya izin vermediği dosyalara erişim izni sağlamak için yapılan Jailbreak, telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirmenize ve Apple Store’da bulunmayan birçok uygulamayı indirmenize olanak tanıyor. Ancak yeni işletim sistemleri için geliştirilen Jailbreak yazılımları birçok soruna neden olabiliyor.

Bunun önüne geçmek isteyen Apple iOS 11.3 işletim sistemi için üretilecek Jailbreak yazılımında 3. kişilerle ortak çalışacak. Bunun nedeni Apple kullanıcılarının güvenliğini önemsemesinden kaynaklanıyor. Çünkü genellikle Jailbreak yapılan cihazların yazılımı kırıldığı için gerekli güvenlik prosedürlerini uygulayamıyor ve kullanıcılarına tam bir güvenlik sunmuyor.

Jailbreak geliştirici Min Zheng konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Apple ile birlikte çalışacaklarını doğruladı. Apple ve Min Zheng’in ortak çalışmalarındaki tek amacı kullanıcı güvenliğini sağlayan prosedürleri hiçe saymadan telefonları özelleştirebilir hale getirecek bir Jailbreak versiyonu üretmek.

Min Zheng tarafından daha önce yazılan iOS 11.0 ile iOS 11.1.2 Jailbreakleri’nin oldukça eksiksiz sürümler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunlarda Apple ile ortak bir çalışma yürütülmemişti, bu nedenle yeni sürüm diğerlerinden çok daha iyi olabilir.