Apple, iOS 11.3 güncellemesini bugün kullanıcılara sunacak. İşlemci yavaşlatma krizi de dahil olmak üzere pek çok soruna çözüm getiren güncellemenin getirdiği yeniliklerden bahsettik.

Apple, mobil işletim sistemi iOS’un yeni sürümü iOS 11.3’ü bugün kullanıcılara sunacak. iOS 11.3, işlemci frekansı azaltma skandalı ve Siri’nin özel bildirimleri sesli okumasına izin veren güvenlik kusurları gibi önemli konuları ele aldığı için iOS 11’in tartışmasız en önemli güncellemesi olacak. iOS 11 ile birlikte gelecek yenilikleri aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz. Artık servise gitmeden pilinizin sağlık durumunu kontrol edebilecek, servise gitmeye ihtiyaç duyup duymadığını öğrenebileceksiniz. Tek yapmanız gereken Ayarlar’dan ‘pil’ bölümüne gitmek.

Apple, bir skandala yol açan güç yönetim özelliğini kullanıcıların inisiyatifine bırakıyor. Dileyen kullanıcılar Ayarlar’a giderek pil sağlığı düştüğünde işlemci frekansını kısan bu özelliği devre dışı bırakabilirler.

ARKit 1.5 geliştiricilere sunuluyor. Yeni sürüm ile birlikte ARKit, düzgün olmayan şekilleri daha iyi haritalandırabilecek ve duvar, kapı gibi dikey konumlara arttırılmış gerçeklik nesneleri ekleyebilecek. Ayrıca yeni sürüm kameradaki gerçek dünya çözünürlüğünü %50 arttırırken, otomatik odaklama özelliğini de getiriyor.

Sağlık uygulamasına eklenen yeni Sağlık Kayıtları özelliği hastane, klinik ve sağlık uygulamasına ait verileri bir araya getirecek. Elbette ki bu veriler şifrelenmiş olacak.

Aslan, ayı ve ejderha ve kafatası olmak üzere 4 yeni animoji karakteri eklenecek.

Apple Music’e müzik videoları geliyor.

Apple News’in ‘Senin İçin’ özelliğindeki En İyi Hikayeler ve Video grupları geliştirilecek.

Kullanıcıların işletmeler ile daha kolay iletişim kurabileceği ‘Business Chat’ özelliği beta olarak Mesajlar’a eklenecek.

Gelişmiş Mobil Konum (AML) desteği bulunan ülkelerdeki acil servisler arandığında mevcut konumuz acil servise doğrudan gönderilecek.

HomeKit kimlik doğrulaması geliştiricilerin mevcut aksesuarlarına HomeKit desteği sunmalarına izin verecek. iOS 11.3 güncellemesi alacak tüm cihazları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad 9.7

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6th

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/iOS-11.3-expected-to-roll-out-today_id103583

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