Eskiyen batarya yüzünden yavaşlatma seçeneğinin kaldırılması imkanını sunan iOS 11.3 Public Beta 3 yayınlandı.

Haftalardır beklenen iOS 11.3'ü yüklemek için artık geliştirici olmanıza gerek kalmadı. Public Beta 3 sürümü yayınlanan iOS 11.3, beraberinde birçok yenilik getiriyor. Bu yeniliklerden şüphesiz en merak edilenleri, batarya sağlığı uygulaması ve "yavaşlatma" seçeneğinin isteğe bağlı olarak kapatılabilecek olması. Bunların dışında birkaç yeni Animoji ve ARKit'in yeni versiyonunu sunan iOS 11.3'ü hemen yükleyebilirsiniz.

Cihazınıza beta profilini daha önce yüklediyseniz, ayarlar kısmından güncellemeleri denetlediğinizde iOS 11.3 karşınıza çıkacak. Eğer cihazınızda beta profili yüklü değilse, şu linkten beta programına kaydolarak yükleyebilirsiniz.

iOS 11.3 ile Gelen Yenilikler

Yeni Animoji'ler

iOS 11.3 ile gelen yeni Animoji'ler şu şekilde: Aslan, ayı, ejderha ve kuru kafa. Yeni eklenenlerle beraber Animoji sayısı 16'ya çıkıyor. Animoji özelliği ne kadar gereklidir, tartışılır ancak bu tip yenilikler görmek güzel.

Yeni ARKit

Geliştirilen arttırılmış gerçeklik kiti artık duvar, kapı gibi dikey yüzeyleri tanıyabiliyor ve üzerine objeler yerleştirebiliyor. Aynı zamanda kamera artık AR modunda %50 daha iyi çözünürlük sunabildiği gibi, daha iyi odaklama yapabiliyor. İnteraktif müzelerde kullanılabilecek olan teknoloji, her geçen gün gelişiyor.

Batarya Sağlığı Uygulaması

Yeni uygulama sayesinde, üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duymadan cihazınızın batarya sağlığını kontrol edebileceksiniz. Bildiğiniz gibi, Apple eskiyen bataryalar sebebiyle iPhone'ları yavaşlattığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından çok fazla tepki alan Apple, indirimli pil değişimi programını başlatmıştı. Şimdi de, batarya sağlığını kontrol edebileceğiniz uygulamayla, yeni bir bataryaya ihtiyacınız olup olmadığını kontrol edebileceksiniz. Bu uygulama sayesinde, eskiyen bataryalı telefonunuzun yavaşlatılmasını istemiyorsanız, bu can sıkıcı duruma artık tek tuşla son verebileceksiniz.

Sizce son güncellemeyle Apple, bekleneni verebildi mi? iOS 11.3'ü telefonlarınıza yüklemeyi düşünüyor musunuz?