Apple, iOS 11'in son büyük güncellemesi olan iOS 11.4'ü geliştiriciler için yayınladı. Güncelleme, uzun zamandır beklenen Mesajlar iCloud'da ve AirPlay 2 Çoklu-Oda Desteği özelliklerini kullanıcılara sunuyor.

Apple, mobil işletim sisteminin iOS 11.4 Beta 1 sürümünü geliştiriciler için yayınladı. iOS 11’in en büyük güncellemesinin kullanıcılara sunulmasından yalnızca birkaç gün sonra geliştiricilere açılan güncelleme, bir süredir beklenen iki yeni özelliği iOS ekosistemine kazandırıyor.

1- Mesajlar iCloud’da

Mesajlar iCloud’da özelliği, Haziran 2017’de iOS 11 tanıtıldığından bu yana beklenilen bir özellik ve daha önce pek çok iOS 11 beta sürümlerinde yer aldı. Bu özellik sayesinde mesajlarınız iCloud hesabınızda depolanır ve böylece farklı cihazlarınızda farklı mesajlar görmeniz engellenir. Ayrıca tüm mesajlarınız iCloud hesabınızda depolanacağı için 4-8GB depolama alanından tasarruf edersiniz, zira Apple’ın açıklamasına göre cihazınızda yalnızca en yeni mesajlarınız depolanır.

2- AirPlay 2 Çoklu-Oda Desteği

AirPlay 2 Çoklu-Oda Desteği ile tek bir iPhone’unuz ile birden fazla hoparlörde aynı anda müzik oynatabilirsiniz.

3- HomePod için Stereo Desteği

HomePod için stereo desteği ile iki farklı HomePod’u tek bir stereo hoparlör gibi birini sağ, birini sol olarak kullanabilirsiniz.

Başka hangi özellikler bekleniyor?

iOS 11.4 büyük bir ihtimalle iOS 11’in son büyük güncellemesi olacak ve Apple, yazılım konusunda odağını 4 Haziran’daki WorldWide Developer Conference 2018’de tanıtılacak olan iOS 12’ye çevirecek. Bu zamana kadar Apple’ın Siri’nin kilit ekranındaki gizli mesajları okumasına neden olan hatayı düzeltmesi bekleniyor. Fakat bunun dışında iOS 12’ye kadar yeni bir özellik ufukta görünmüyor.