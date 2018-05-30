Çoğu zaman savunduğumuz gibi ekran görüntüleri teknolojik cihazlarımız için büyük önem taşıyor. Bu noktada yeni bir ekrana sahip olan Apple Watch, kullanıcılarının gözünü şenlendirecek.

Gün içinde kullandığımız teknolojik cihazlarımızın ekranları bizim için önem taşıyor. Öyle ki tüm gün baktığımız ekranın şık oluşu, bizleri olumlu etkiliyor. Muhtemelen Apple Watch üreticileri de bu durumun farkında olmuş olacak ki akıllı saatin ekranına gökkuşağı esintileri eklediler.

Ekrana dokunduğunuz veya kolunuzu hareket ettirdiğiniz anda titreşen çubuklar, siz sabit olduğunuz zamanda duruluyorlar. Bahsettiğimiz özelliği, yukarıda eklediğimiz hareketli resme bakarak da daha net anlayabilirsiniz. 4 Haziran Pazartesi günü saat 12:00’da kullanıma sunulacak olan bu özellik, Apple kullanıcılarını bir hayli memnun edecek gibi duruyor.

Öte yandan bu özelliği daha önceden kullanmak isteyen kullanıcılar için küçük bir tüyo da verebiliriz. Cihazınızın tarih ve saatini ileriye aldığınızda etkinleşeceği ifade edilen özellik için Ayarlar->Genel->Tarih ve Saat seçeneğinden otomatik ayarlama sekmesini kapatarak, zamanı 4 Haziran olarak ayarlayabilirsiniz. Yeni ekranın etkinleşmesinin ardından da tekrar zamanı normale çevirebilirsiniz. Ancak şunu da söylemekte fayda görüyorum ki, bu özellik cihazınızın zarar görmesine ve verilerinizin kaybına neden olabilir. Eğer bunu göze alarak özelliği aktif etmek istiyorsanız da sizi kimse tutamaz.