iOS 11.4'ün İkinci Beta'sı Herkese Açık Olarak Yayınlandı

Apple, iOS 11.4 ve tvOS 11.4'ün ikinci beta sürümünü "public beta" kullanıcıları için yayınladı. Apple geliştiricisi olmanıza gerek kalmadan beta sürümleri deneyimlemenizi sağlayan beta programına buradan katılabilirsiniz. Beta programına katıldıktan sonra normal bir güncelleme yaparmış gibi cihazınızı beta sürüme geçirebilirsiniz.
iOS 11.4 Neler Sunuyor?
Bir önceki beta sürümünde de olduğu gibi, iOS 11.4 ve tvOS 11.4 'Airplay 2' desteğiyle geliyor. Airplay 2, iki adet Homepod'u stereo olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. iOS 11.4 ile gelen önemli özelliklerden bir diğeri ise Mesajlar uygulaması ile iCloud entegrasyonu. Farklı cihazlarınızda aynı anda aynı mesajları görmenizi sağlayan bu özellik, oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor. Bunların dışında sistem performansının geliştirildiği ve hata düzeltmelerinin yapıldığı güncelleme, WWDC 18'den önce kullanıma sunulacak.
iOS 11.4 Güncellemesini Yükleyebildiğiniz Cihazlar
- iPhone 5S
- iPhone SE
- iPhone 6 / 6 Plus
- iPhone 6s / 6s Plus
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone X
- iPad
- Tüm iPad Pro modelleri
- iPad Air ve Air 2
- iPad, 5. nesil
- iPad Mini, 2/3/4. nesil
- iPod Touch, 6. nesil
Apple'ın henüz geliştirme aşamasında olduğu iOS 11.4'ü cihazınıza yüklemeyi düşünüyor musunuz? Getirilen yeni özellikleri nasıl buldunuz?