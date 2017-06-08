Karanlık Moda En Yakın iOS 11 Özelliği: Akıllı Ters Çevirme!

iOS 11'in akıllı ters çevirme özelliği, telefonu karanlık modda kullanmak isteyen kullanıcılar için güzel bir alternatif olacak gibi gözüküyor. Bazı sorunları da çözülürse tam bir karanlık mod olacaktır.

Kısa süre önce yaptığımız bir haberde, App Store üzerinden renkleri ters çevirdiğimizde görsellerin olduğu gibi kaldığından bahsetmiştik. Apple’ın iOS 11 ile gelecek bir yenilik için gizli mesaj sunduğunu belirttiğimiz bu olaydan sonra, beklenen adım Apple’dan geldi. iOS 11’de karanlık mod olmasa da tam o moda hizmet eden akıllı ters çevirme özelliği bulunuyor.

Bu özellik sayesinde telefon rengini ters çevirirken özel görseller bundan etkilenmiyor. Karanlık moda en yakın özellik olarak dikkat çeken akıllı ters çevirme özelliği, tam sürüme çıkana kadar karanlık mod ismini de alabilir.

Haziran ayının sonlarına doğru iOS 11 destekli telefonlara beta testine başlayacak Apple, bu özelliği de beta sürümünde sunacak. Apple’a yeni bir hava katacak bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ekran Yerleşimi > Renkleri Ters Çevir seçeneğine giderek yeni “Akıllı ters çevirme” özeliğini açık konuma getirebilirsiniz.

Karartılmış bir görünümde rahatsızlık veren profil resimleri, fotoğraflar, medyalar ve simgeleri ters çevirmeden bırakan akıllı ters çevirme özelliği, birçok yönden karanlık modu kullanıcılara sunuyor.

Aslında akıllı ters çevirme özelliği tam olarak işe yaramıyor. Örneğin Safari’de internette gezinirken yine tüm renkleri aynı anda ters çeviriyor. Bu da kullanıcı deneyimine büyük anlamda zarar veriyor. Dediğimiz gibi bu yeni akıllı ters çevirme özelliği telefona karanlık modunun geleceğinin habercisi olabilir.