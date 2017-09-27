iOS 11 ile birlikte Apple kullanıcıları dahili bir belge tarayıcıya kavuştular. Eğer hala belge tarayıcının nasıl çalıştığını bilmiyorsanız bu makale sizin için faydalı olacaktır.

iOS 11 ile birlikte gelen ve ‘düzgün çalışan’ en iyi özelliklerden biri de belge tarayıcısıdır. Belge tarayıcısı sayesinde herhangi bir dosya, dergi ya da afiş üzerindeki metinleri kusursuz bir şekilde tarayabilir, kaydedebilir ya da paylaşabilirsiniz.

Belge tarayıcısını kullanmak için Notlar uygulamasına girip, not oluşturmaya başladığınızda önce alt kısımda bulunan ‘+’ simgesine, ardından ‘belge tara’ seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Kamera uygulaması açıldıktan sonra telefonunuzu taramak istediğiniz belgenin üzerine getirin. Dilerseniz deklanşöre kendiniz basarak çekimi yapıp, daha sonra taramak istediğiniz belgenin köşelerini işaretleyerek sabitleyebilirsiniz. Ya da yalnızca cihazı belgeye tutun, o belgeyi algıladığında otomatik olarak çekimi gerçekleştirsin.

Belge tarayıcı, dosyalarınızı varsayılan olarak renkli tarayacaktır. Eğer siyah beyaz, yüksek konsantraslı bir belge tarayacaksanız seçeneklerden siyah-beyaz’ı seçebilirsiniz.

Gerçekleştirdiğiniz taramaları dilerseniz Notlar uygulamasında, dilerseniz de üçüncü taraf bir uygulamada kayıt edebilirsiniz. Tabii belgeyi olduğu gibi kayıt etmek zorunda değilsiniz. İsterseniz öncelikle üzerinde bazı düzeltmeler yapabilir ya da notlar ekleyebilirsiniz.