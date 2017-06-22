iOS 11'in geliştirici sürümünün 2. betası yayınlandı. Bu beta ile birlikte birçok yeni özellik işletim sistemine eklendi. Bugün sizlerle iOS 11'e gelen yeni özellikleri inceleyeceğiz.

Apple, iOS 11 Beta 2’yi piyasaya çıkardı. Biz de iOS 11 için gelen yeni özelliklerden bahsedelim istedik. İlk olarak WWDC 2017’de duyurulan iOS 11’in yeni güncellemesi, birçok eksikliği giderecek gibi duruyor. 414 MB boyutu ile gelen güncellemeye şöyle bir göz atalım.

Sürüş Sırasında Rahatsız Olma

Yeni güncelleme ile birlikte Ayarlar’a “Sürüş Sırasında Rahatsız Etme” sekmesi eklendi. Yeni özellikle birlikte iPhone’unuz bir araçta olduğunuzu otomatik algılar ve aramalarda bir bluetooth kulaklığı veya aracın bluetooth sistemi yoksa telefonu açmaz. Rahatsız Etmeyin Menüsü'nde çok daha ince ayarlar yapabileceksiniz.

Bildirimlerden Metin Seçme

Bu özelliğin bilerek mi yoksa hatayla mı geldiği belli değil, ancak bizzat bildirim üzerinden metni kopyalayabiliyor ve internette arama yapabiliyoruz. Hoş bir özellik olmuş.

Deneysel Safari Özellikleri

Safari’nin Link Preload, Constant Properties, Viewport Fit, WebGPU gibi bazı deneysel özelliklerini etkinleştirmek için seçenek sunulmuştur. Bu özellikleri etkinleştirmek için Ayarlar> Safari> Gelişmiş> Deneysel Özellikler’e gitmeniz yeterli olacaktır.

Kontrol Merkezi

Bluetooth geçiş seçeneği tüm bağlantıyı kapatmak yerine(Wi-Fi modu gibi) eşleştirilmiş cihazdan çıkaracaktır. Bununla birlikte Kontrol Merkezi’nin “swipe up to open” işlevi geri döndü.

Dosyalara Kaydet

Dokümanları, fotoğrafları ve çeşitli diğer dosyaları doğrudan yeni Dosyalar'a kaydetmek için yeni eklenen bir seçenek var.

Kilitleme Ekran Değişiklikleri

Kilit ekranını görmek için aşağı doğru çekerken yeni bir bulanıklaştırma efekti ortaya çıktı.

Şu anda gözümüze çarpan yenilikler bu şekilde.