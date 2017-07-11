iOS 11 Beta 3 Sürümü, 9 Yeni Özellikle Birlikte Geldi!

Apple, mobil işletim sistemi iOS’u neredeyse baştan yarattığı 11 sürümü ile güncellemek üzere. Yaklaşık 2 aydır geliştiricilerin elinde olan beta sürümü ise 3. kez güncellendi ve birçok yenilikle geldi.

Nihayet olgulaşmaya başlayan bir iOS sürümü görüyoruz. Daha önce yayınlanmış beta sürümlerinde ortaya çıkan genel geçer problemlerin neredeyse hepsi giderilmiş. Beta 3, mobil işletim sistemi anlayışını değiştirecek nihai sürüme dair en sağlam gösterge olmuş. İşte iOS 11 Beta 3 ile kavuştuğumuz 10 şahane özellik:

1. Uygulamalardan çıkmak için yukarı kaydırma (iPad):

iPad’deki yeni uygulama geçiş ekranı, kapatmak istediğiniz uygulamayı kaydırma desteği ile güncellendi. Bu hem tekli uygulamalar hem de çoklu uygulamalar ekranında kullanılabilen pratik bir özellik. Aslında son iki iOS sürümünde kullanıcının eli buna alışıktı ve ilk etapta yeni sürümle değiştirilmesi düşünülüyordu. Anlaşılan Apple karmaşık yeniliğini kaldırıp, kullanıcı alışkanlığına göre şekil almış.

2. Kontrol panelindeki Wi-Fi ve Bluetooth değişikliği:

Wi-Fi işaretçisinin görevi artık kablosuz ağ bağlantısını kapatmak değil. Sembole dokunduğunuzda mevcut bağlantınız Wi-Fi kapanmadan kesiliyor. Tekrar bağlanmak istediğinizde iOS uygun ağları aramaya ve bulduğunda bağlanmaya başlar.

Artık, "Wi-Fi'yi kapattığınızda" bile, AirDrop gibi Wi-Fi şebekesine bağlanmak zorunda kalmanıza gerek olmayan, ancak aynı teknolojiyi kullanarak güvenli bir şebeke ağı oluşturmak için kullanabileceğiniz özellikleri kullanabileceksiniz. Bluetooth teknolojisi de benzer şekilde yenilendi.

3. Bildirim Merkezi Düzenlemesi:

Simetri takıntısı olanlar ve düzen hastaları bir oh çeksin. iOS 11’de ilk başta kaosa dönen bildirim merkezi düzeltildi. Ancak hala ufak tefek değişikliklere ihtiyaç var. Eski bildirimleri görmek için biraz zorlanıyorsunuz.

4. Safari için Yeni Kimlik Doğrulama Yazılımı:

iOS 11 Beta 3'teki Safari, yeni güncellemeler ve özellikler ile doldu. Birincisi, tamamen yeni bir kimlik doğrulama API’si olan SFAuthenticationSession. Geliştiriciler, kullanıcıları doğrudan uygulamalar ve web sitelerinden doğrulayabilecekler.

5. Safari görünüm güncelleştirmesi:

Safari'nin uygulama içi tarayıcısı da görsel bir güncelleme aldı. Artık 3D Safari View Controller'da açılacak bir bağlantıya dokunduğunuzda, daha iyi bir kullanıcı arayüzü ile karşılaşıyorsunuz.

6. Safari için İçerik Engelleyicileri Çalışıyor:

iOS 11 Beta'daki İçerik Engelleyicileri bugüne kadar gözükmemişlerdi, Beta 3 ile hepsi tekrar geri geldi.

7. Dosyalar Ekranı'na OS X Sunucusu ve Dropbox Eklendi:

Dosyalar uygulamasında, Dropbox uygulamasını şimdi bir kaynak olarak eklemek mümkün. Ayrıca OSX için de bir seçenek var. Bir sunucu kurulumunuz varsa, doğrudan iPhone'unuzdan veya iPad'inizden dosyalarla etkileşime geçebileceksiniz

8. Üçüncü parti uygulamalar için AirPlay:

AirPlay artık, özellikle üçüncü parti uygulamalarda kullanıldığında, olması gerktiği gibi çalışmaya başladı.

9. iCloud Mesaj Senkronizasyonu Sayacı:

Mesajlarınızı iCloud kullanarak senkronize etmenize izin veren yeni özellik, artık ne kadar mesajın yedeklendiğini bildiren bir sayaç gösteriyor.