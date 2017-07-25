iOS 11 Beta 4 Yayınlandı: Peki Hangi Yenilikler Geldi?

iPhone 8'le beraber çıkacak işletim sisteminin yeni betası yayınlandı. iOS 11'e hangi yeni özelliklerin eklenip düzenlemelerin yapıldığına hızlıca bir göz atalım.

Apple, iPhone 8’le beraber duyurması beklenen iOS 11’in dördüncü beta sürümünü yayınladı. Önümüzdeki iki ay içerisinde çıkışını yapması beklenen yeni işletim sisteminin son betalarına girmiş durumdayız. Peki işletim sisteminin 4. beta sürümünde iOS 11’e ne gibi özellikler eklendi, şimdi onlara bir göz atalım.

iOS 11 Beta 4’de bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmeleri bulunurken, Apple’ın mobil işletim sistemini daha iyi hale getiren birkaç yenilik de bulunuyor. Aynı zamanda betayla birlikte gelen yeni özellikler, macOS High Sierra ve tvOS 11 için de mevcut.

Gelin yeni özelliklerin eklendiği iOS 11 Beta 4’de ne gibi yenilikler gelmiş hızlıca bir göz atalım.

Yeni Simgeler

Kişiler, Notlar ve Anımsatıcılar uygulamaları, yeni simgelerine kavuştular. Bu yeni simgeler, cihazın bütünlüğü açısından daha hoş duruyor.

Bildirim Merkezi

Kilit ekranında ortaya çıkan bir bildirime, sola doğru kaydırma yaparak hızlıca bakabilirsiniz. Bunun için bildirimi sola kaydırdığınızda kilit ekranınıza bağlı olarak bir ekran çıkacak ve bu ekran geçildikten sonra bizzat bildirim paneli açılacaktır.

Ayarlar (Kapasite)

Ayarlar uygulamasının Genel bölümüne Kapasite isimli yeni bir alan eklendi. Burada bir cihazın sahip olduğu depolama alanı miktarı gösteriliyor.

Ayarlar (AirDrop)

Genel altındaki ayarlara AirDrop isimli yeni bir bölüm ayrıldı. Bu yeni özellik, cihazı herkesin kullanabileceği veya belirli kişilerle sınırlandırılmasına izin verir. Eskiden bunu yapmak için Kontrol Merkezi’ne gitmek gerekiyordu.

Ayarlar(Hesaplar ve Parolalar)

Ayarlar bölümünde yer alan Hesaplar ve Parolalar simgesi normalde göründüğü yatay görüntünün aksine dikey bir görünüme ulaştı.

Wifi Simgesi

Bir Wifi ağına bağlandığınızda ekranın sol üst kısmında çıkan Wifi simgesi, daha kalın ve daha düzgün hatlarla yeniden düzenlenmiş.

App Store

App Strore’un güncellemeler sekmesi yeni bir görünüme kavuşmuş. Bundan sonra güncellemeler sekmesini aşağı doğru çekebilirsiniz.