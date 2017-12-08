Apple'ın Başı iOS 11'in Simetri Bozukluklarıyla Belada!

iOS 11 çıktı çıkalı şikayet edilmediği bir gün geçirmedi. Şimdi de bir kullanıcı, kontrol panelindeki Wi-Fi ve Bluetooth ikonlarında asimetri keşfetti.

Hepimizin malumudur ki Apple, tasarımda mükemmelliğe ve simetriye büyük önem vermektedir. Fakat iOS 11 ile birlikte pek çok ikon, metin ya da farklı görsel ögede çok açık bir şekilde asimetri bulunuyordu. Bu hatalardan bazılarını aşağıdaki makalemizde inceleyebilirsiniz.

Elbette ki bunlar küçük hatalar ve sırf bu hatalar var diye bir işletim sistemi ya da bir telefon için ‘kötü’ denemez. Zaten burada asıl dikkat çeken şey bu hataların varlığı değil, Apple gibi bu konuya önem veren bir şirket tarafından gerçekleşmiş olması.

Bir iPhone kullanıcısı, iOS 11’de yeni bir asimetri keşfetti. Hatalı çalışması nedeni ile sürekli şikayet edilen ve güncellemeler ile düzeltilmeye çalışılan kontrol panelindeki Bluetooth ve Wi-Fi butonları bu kez de asimetri nedeni ile eleştiri aldı.

Bluetooth ve Wi-Fi butonlarının üzerindeki ‘kapalı’ anlamına gelen çapraz çizgiler hem farklı boyutlarda hem de paralel değiller. Aslında gözleriniz iyi görüyorsa bu farkı ikonları üst üste koymadan da fark edebilirsiniz. Tabii butonların farklı sorunları olduğu için bugüne kadar fark edilmemiş olması son derece normal.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 11’deki simetrik bozukluklar fazla mı abartılıyor yoksa bir tasarımda simetri olmazsa olmaz mıdır? Yorumlarınızı bekliyoruz.