iOS 11 Boş Depolama Alanı Açmak İçin Uygulamaları Siliyor!

Apple'ın şu anda betada olan yeni işletim sistemi iOS 11, telefonun depolama alanı dolduğunda boş alan yaratmak için kullanılmaya uygulamaları silecek.

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından birisi boş alan bulmaktır. iPhone gibi microSD kart desteği olmayıp birde 16 GB depolama alanı olan telefonlar çok daha büyük sıkıntılar oluşturuyor. Ülkemizde genellikle telefonların en düşük depolama alanlı sürümleri satılıyor. Bu da Türk iPhone kullanıcılarının elini kolunu iyice bağlıyor. Apple’ın bu hafta tanıttığı iOS 11 ise bu olayı çözümlemek için geliyor. iOS 11 kullanıcı verilerini yönetmek için kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak silecek.

Depolama azaldığı zaman gerçekleştirilen bu olay, kullanıcıların indirip kullanmadığı uygulamaları silerek depolama alanını genişletmeye çalışıyor. Silinen uygulamalar ana ekranda grileşmiş simgeler olarak gözükür ve isteğe göre tek bir dokunuşla yeniden yüklenebilir. Uygulamayı sürekli kullanmasanız da içerisinde yedekler varsa saklanır ve yeniden yüklediğinizde yedekleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yeni özellik otomatik olarak çalışabiliyor, ancak kullanıcılar isterse uygulamaları manuel olarak da silebilir.

Apple’ın bu yeni özelliği Android telefon şirketi Nexbit’in kurucusu Tom Moss’un da dikkatini çekmiş. 2016’da çıkan Robin akıllı telefonun özelliğiyle birebir aynı olan bu özelliğin herhangi bir telif savaşına girip girmeyeceği bilinmiyor. Aslında bu olay iOS 9’da benzer bir şekilde vardı, ancak iOS 9’da olan özellik yeni bir işletim sistemine geçildiği zaman silinen uygulamalar için geçerliydi.

Apple, iOS 11’de ayrı bir depolama tasarrufu özelliği daha duyurdu. Ayarlar menüsünde bulunan “diğer” seçeneğine gittiğinizde, kısa süre önce çekilen fotoğrafları iCloud’a taşımak ve orijinal görseli silmenizi sağlayan özellik de bulunuyor.

iOS 11 şu anda beta aşamasında. İşletim sistemi tam sürüme çıkana kadar depolama tasarrufu adına yeni değişiklikler gelebilir. Yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.