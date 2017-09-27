iOS 11’de Bluetooth ve Wi-Fi Bağlantıları Nasıl Kapatılır?

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS, 11. sürümünde fazlasıyla radikal değişiklere uğradı. Birçok kullanıcı, çeşitli kronik sorunlardan şikayetçiyken en çok eleştiri alan yeni Kontrol Merkezi üzerinden bir türlü kapatılamayan Wi-Fi ve Bluetooth oldu. Nedenini ve nasıl kapatacağınızı açıklıyoruz.

Apple, daha kullanışlı ve hızlı ayarlar için iOS 11 ile Kontrol Merkezi’ni de yeniledi. Tek bir ekrandan cihazla ilgili bütün ayarlara ulaşmanızı sağlayan yeni arayüz, ilk başta olduça olumlu karşılanıyordu. Tüketiciye dağıtılan nihai sürümle beraber kullanıcılar, Wi-Fi ve Bluetooh ayarlarını Kontrol Merkezi üzerinden hızlıca kapatamadıklarından şikayet etmeye başladılar.

İşin aslı: Kontrol Merkezi üzerinden Bluetooth’u kapatırsanız, cihazınıza bağlı olan bütün Apple cihazlar bağlı kalmaya devam ederler. Wi-Fi için de aynı şey geçerlidir.

Eskiden olduğu gibi Ayarlar uygulamasına gidip ilgili bağlantıları oradan devre dışı bırakabilirsiniz. Yani tıpkı eski sürümlerde olduğu gibi, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını tamamen devre dışı bırakmak için ana uygulamaya gitmeniz yeterli olacak.

Peki neden kapatılamıyorlar?

Diğer yandan iOS 11’in yeni Kontrol Merkezi farklı bir amaçla yapılmıştır. Bunun merkezinde de Bluetooth yatar. Kontrol Merkezi’nden kapattığınız Bluetooth bağlantınız tüm bağlantınızı kaybetmeden kapanır. Sebebi ise diğer Apple cihazlarıyla bağlantının kolayca kesilmemesini sağlamaktır. Örneğin Apple Pen, Apple Watch, AirPods cihazlarınızla kurulan bağlantıyı Kontrol Merkezi’ndeki ayarla kesemezsiniz.

Aslında bu özellik pratik açıdan gayet akıllıca uyarlanmış bir seçenek. Çünkü müzik dinlerken şarjınızı idare etmek amacıyla Bluetooth’u kapatırsanız, AirPods ya da saatinizde bağlantı kopacak. Bu nedenle kolay erişilebilir ayar seçeneğinde bağlantıyı kısmen kapatmak, diğer cihazlarla olan iletişimi kesmemek anlamına geliyor. Aynı şeyi Bluetooth hoparlörleriniz ve harici klavyeleriniz için de düşünün.

Telefonumuzla kurduğumuz kablolu iletişimi tarihe gömmek isteyen Apple kablosuz şarj özelliğini yeni getirse de, yerine göre cihaza daha uzun süre takılı kalabilen kablolu kulaklık girişini kaldırmıştı. Daha geniş bir perspektiften bakacak olursak, tüm cihazlarınızla kopmayan bir bağlantı ağı kurmanız için alınan bir önlem diyebiliriz.

Nasıl kapatılırlar?

Başta da söylediğimiz gibi eğer tüm kablosuz bağlantılarınızı kapatmak istiyorsanız ana Ayarlar uygulamasına gidip oradaki Bluetooth ya da Wi-Fi menülerine girerek tüm bağlantınızı, bir daha ihtiyaç duyana dek kapatabilirsiniz.

Aslında kullanıcıları sinir küpüne sokan bu özellik, zekice planlanmış kablolardan kurtulma sürecinin büyük bir parçası. Gelecekte tüm cihazlarımızın sürekli başka cihazlarımıza ve internete kesintisiz bağlı kalacağını düşünürsek, gelenekleri kırmanın bir zararının olmadığını söyleyebiliriz.