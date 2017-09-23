iOS 11'de 'Dosyalar' Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Yeni işletim sistemiyle birlikte gelen 'Dosyalar' uygulaması dosya ve klasörlerin taşınmasına ve aynı zamanda renkli olarak etiketlenmelerine olanak sağlıyor. Böylece dosyalarınızı taşıyabilir, aynı renk etikete sahip dosyaları bir arada görerek, organize edebilirsiniz.

Apple’ın yeni iOS 11 güncellemesi ile yeni ve kullanışlı ‘Dosyalar’ uygulaması da geldi. Dosya düzenleme, çekme ve bırakma fonksiyonu, iPad’de kullanılacak en iyi özellikler arasında yer alan geliştirmelerden biri. Bununla birlikte ‘Dosyalar’ uygulaması, iPhone gibi diğer cihazlarda görülen bir özellik olarak çıkıyor karşımıza. Nasıl çalıştığı konusuna değinecek olursak:

1. ‘Dosyalar’ uygulaması açıldığında, sol bölümde ‘Tara’ başlığının altında farklı dosya konumları görüyoruz. Burada iCloud Sürücüsü seçildi. Bu konum içerisinde belgeler klasörünü açacağız.

2. Örneğin ‘Belgeler’ gibi bir klasör açıldığında, içeriği kolayca hareket ettirilerek, organize edilebilir. Bir dosyayı seçmek için yapmanız gereken sadece dosyaya tıklamak ve basılı tutmaktır. Dosya görüntüsü biraz büyüyecektir. Daha sonra bu dosyayı farklı klasör ya da konumlara taşıyabilirsiniz. Dosyayı bırakmak istediğiniz konuma getirdiğinizde parmağınızı çekerseniz, dosya o konuma bırakılacaktır.

3. ‘Dosyalar’ uygulaması aynı zamanda bir çok dosyayı aynı anda taşımanıza da imkan sağlar. Bir dosyayı seçtiğinizde, diğer elinizle taşımak istediğiniz dosyalara tıklayabilirsiniz. Bu durumda otomatik olarak orijinal dosya üzerinde istif edilerek, topluca taşınabilirler.

4. Her bir dosyaya renkli bir etiket atanabilir. Dosyayı soldaki ‘Etiketler’ çubuğuna taşıyın ve seçilen dosyayı ya da dosyaları istediğiniz rengin üzerine bırakın. Dosya orijinal konumunda kalacaktır fakat aynı zamanda kırmızı renk etiketler klasöründe de bir araya getirileceklerdir. Böylece o etikete tıkladığınızda, örneğin kırmızı renkle etiketlenmiş tüm içerikleri görebilirsiniz.

5. iPhone’daki ‘Dosyalar’ uygulaması biraz farklı çalışıyor çünkü fonksiyonları daha küçük ekran için ayarlanmıştır. Bir dosyayı seçmek için üzerine basılı tutun ve sonra da parmağınızı hareket ettirin. Böylece yukarıda bir adet eylem çubuğu belirecektir. Bu çubukta kopyalama, taşıma ve etiketleme fonksiyonlarını görebilirsiniz.

Hepsi bu. Artık tüm dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve iPhone ya da iPad’deki diğer medya dosyalarınızı takip edebilir, sağa sola taşıyabilirsiniz.