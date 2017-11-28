iOS 11'de 'Gece Modu' Nasıl Aktif Edilir?

Pek çok akıllı telefon kullanıcısı daha rahat bir kullanım için uygulamaları 'gece modu' özelliğini aktif ederek kullanmaktadır. Peki size iOS'ta gizli bir 'gece modu' bulunuyor desek?

Akıllı telefonların yeteneklerinin artmasıyla birlikte ekran başında geçirdiğimiz süreler de paralel olarak uzamaktadır. Fakat çoğu uygulama arayüzü açık tondadır ve sürekli beyaz ışığa bakmak hem gözlerimizi yorar hem de baş ağrısına neden olur.

Twitter, Webtekno gibi metin ağırlıklı uygulamalar kullanıcılarına ‘gece modu’ seçeneği sunarak koyu bir temada daha rahat kullanım sunmaktadır. Fakat bu mod her uygulamada ya da doğrudan telefon arayüzünde bulunmamaktadır.

Eğer bir iOS 11 kullanıcısıysanız cihazınızı gece modunda kullanmanın küçük bir ‘hilesi’ bulunuyor. Görme kusuru bulunan kullanıcılar için bulunan ‘akıllı ters çevirme’ özelliği ile iOS arayüzünü koyu bir temaya kavuşturabilir, böylece daha rahat bir kullanım sağlayabilirsiniz.

Akıllı ters çevirme özelliğini aktif etmek için ayarlar menüsünden erişilebilirlik ayarlarını ziyaret etmeniz gerekiyor. Burada bulunan ekran kolaylıkları menüsünden renkleri çevir sekmesini açtıktan sonra akıllı ters çevirmeyi aktif edebilirsiniz.

Akıllı ters çevirme aktif olduğunda Google Haritalar aşağıdaki gibi görünecektir.

Apple Müzik’in de akıllı ters çevirmeden sonra şık bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz.

Akıllı ters çevirme ile yalnızca iOS arayüzünde değil pek çok uygulamada da koyu tema elde edebilirsiniz. Fakat bazı uygulamalar akıllı ters çevirmeye tam olarak uyum sağlayamıyor. Örneğin; akıllı ters çevirmeyi aktif ettiğinizde Instagram’daki görsellerin de renkleri dönüştürülüyor.