iOS 11'de Ekran Yanıklarını Engellemek İçin Özel Yazılım Var

Apple, iPhone'larda sıklıkla meydana gelen 'hayalet simgeler'in önüne geçmek için iOS 11'e özel yazılım ekledi.

iOS 11 ile ilgili yazılım sızıntıları gün geçtikçe devam ediyor. 9to5Mac’ten Benjamin Mayo, iOS 11’de OLED ekranın yanmasını önlemek için özel bir yazılım olduğunu fakat henüz nasıl çalıştığını bilmediğini belirtti. Mayo’nun söylediğine göre kullanıcılar istedikleri takdirde bu özelliği devre dışı bırakabilecekler.

iPhone X ile birlikte cihazın ekranı çok daha fazla büyümüş oluyor ve sabit şekilde sürekli kalacak pek çok ikon olacak. Bu bölgelerde sürekli aynı simgelerin bulunması bir süre sonra ekranın yanmasına diğer bir deyişle hayalet görüntüler oluşmasına neden olduğu iddia ediliyor.

Apple, hayalet görüntüler oluşmasını engellemek için Samsung’un bazı OLED ekranlı cihazlarında yaptığı gibi kullanıcı arayüzünü ya da kalıcı simgeleri değiştirme yoluna gidebilir. Apple’ın hayalet simgeleri engellemek için nasıl bir çözüm bulduğunu muhtemelen yarın yapılacak etkinlikte öğreneceğiz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? iPhone X'te bu tarz bir sorunun olması her ne kadar özel yazılım olsa da, satışları etkileyecek mi?