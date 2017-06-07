iOS 11'de Kamera İçin Gelen 7 Muhteşem Özellik!

iOS 11'in beta sürümüyle birlikte kamera adına gelen yeniliklere göz gezdirdik.

Apple’ın WWDC’de tanıttığı yeni işletim sistemi iOS 11, beta sürümü ile geliştiricilerin beğenisine sunuldu. Beta sürümünü test eden kullanıcılar işletim sisteminin özelliklerini ortaya çıkartmaya devam ediyor.

Eylül ayında tam çıkışını yapması beklenen iOS 11’in geliştiriciler tarafından kamera ve fotoğraf uygulamaları test edildi. Gelen bilgilere göre kamera uygulaması iOS 10’da yer alan uygulamaya göre çok daha fazla gelişmiş. Özellikle 3. Parti uygulamalardan aldığımız bazı özelliklerin iPhone’un varsayılan uygulamasına eklendiğini görüyoruz. Gelelim, kamera uygulaması ile gelen yeni özelliklere;

Canlı fotoğraflar ile daha fazlasını yapın

Canlı fotoğraflar ilk olarak 2 sene önce çıktı. Apple’ın çok fazla üzerinde durmadığı bu özellik, yeni uygulama ile birlikte önemsenmeye başlıyor. iOS 11’de bir canlı fotoğrafın herhangi bir karesini resim olarak kaydedebilir veya döngüsel bir GIF animasyonuna dönüştürebilirsiniz.

Her hangi bir fotoğrafı Apple Watch kapak fotoğrafı yapın

Paylaşım menüsünde gizlenmiş yeni özellik, istediğiniz fotoğrafları Apple Watch’a aktarabilmenizi sağlıyor.

Fotoğrafları Düzleştir

Fotoğrafını çektiğiniz cisimleri düzleştirmek için uğraşmanıza gerek yok. iOS 11 sizin için fotoğrafı istediğiniz şekilde düzeltebilir. Ayrıca, editörün içerisinde kırpma ve döndür işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Daha iyi bir portre modu

iPhone 7 Plus’la geçen yıl hayatımıza giren çift kameralı portre modu, derinliği yakalayarak DSLR’a benzer efektler yapmanızı sağlıyordu. Bu mod bazı durumlarda çalışmıyordu. Eğer flaş kullanmazsanız çekimi HDR üzerinden yapamıyor ve filtre eklemenize izin vermiyordu. iOS 11’de bu sorunlar aşılmış gözüküyor. Hatta telefonda optik görüntü sabitleme özelliği bile bulunuyor. Telefonlar bundan sonra karanlık ortamlarda da portre modunda çekimler yapmaya çalışacak.

Portre modunda çekimlerin yeniden yoğunlaştırılması ve düzenlenmesi

Portre modu ile çekilmiş resimler son derece muazzam oluyor. Eski portre modu çekimi fotoğrafları yalnızca tek bir resimde saklıyordu. iOS 11’de ise bu durum değişiyor. Fotoğraf çektikten sonra da bulanıklığı kaldırmak isterseniz, fotoğraf düzenleme uygulamasından ayarlamalarını yapabilirsiniz. Bu özellik beta sürümünde şu anda aktif değil.

Portre moduna 3D Touch menüsünden ulaşım

iPhone 7 Plus’un sahiplerinin hoşuna gidecek ufak ama etkili bir menü. Kamera uygulaması yerine bizzat portre modunu 3D Touch menüsü üzerinden açabileceksiniz. Bu özellik iOS 10’da bulunmuyordu.

Fotoğraf ve videolar için yeni kodek bileşenleri

Videolarınızı ve görüntülerinizi iOS 11 ile daha sıkı sıkıştırabileceksiniz. Bu özellik, sıkıntı çekilen depolama alanında daha az yer kaplayan fotoğraf ve videoların oluşması anlamına geliyor.