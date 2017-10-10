iOS 11'de Şifre Olmadan Bir Wi-Fi Ağına Nasıl Bağlanılır?

Apple'ın iOS 11 ile kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri de şüphesiz ki Wi-Fi paylaşma özelliği oldu. Artık bağlanmak istediğiniz bir Wi-Fi ağına bağlı bir iOS 11 kullanıcısı arkadaşınız varsa, şifreyi bilmeseniz dahi ağa bağlanabilirsiniz.

iOS 11 ile birlikte gelen en faydalı özelliklerden biri, şifresini bilmediğiniz ya da şifresini vermek istemediğiniz bir Wi-Fi ağına arkadaşlarınızın sizin kontrolünüz altında bağlanmasına izin verebiliyor olmanız. Özelliği kullanabilmek için her iki cihazın da iOS 11 ile çalışıyor olması ve Bluetooth bağlantısının açık olması yeterli.

Şifreye gereksinim duymadan Wi-Fi bağlantısını nasıl paylaşırım?

İlk olarak ağa bağlanmak isteyen cihazda Ayarlar>Wi-Fi’ye girin ve bağlanılmak istenen ağın adına dokunun. Şifre penceresi açıldığında cihazı, ağa önceden bağlanmış olan iPhone ya da iPad’e yaklaştırın.

İkinci adımda ağa bağlı olan iPhone’a, bir cihazın Wi-Fi ağına bağlanmak istediğini gösteren bir uyarı gelecek. İzin ver seçeneğine dokunduğunuz anda diğer cihaz da Wi-Fi ağına şifreye gerek kalmadan bağlanmış olacak. Gerçekten pratik bir çözüm.

Apple aynı yöntemi, yeni bir iPhone aldığınızda eski iPhone’unuzdan verileri çekmek için Otomatik Kurulum seçeneğinde de kullanıcıların hizmetine sundu. Ayrıca Apple’ın yakında çıkacak kablosuz hoparlörü HomePod da bu yöntemi kullanacak.

Bu faydalı özelliğin yalnızca iOS 11 cihazlar arasında olması işlevselliğini bir miktar azaltsa da gerçekten fazlasıyla kullanışlı ve pratik. Ayrıca hatırlatmakta fayda var; hücresel veri kullanarak cihazınızı hotspot olarak kullanmak isterseniz de aynı yöntem işe yarıyor.