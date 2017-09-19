iOS 11'de Simetri Hastalarını Delirtecek Düzeyde Hatalar Var!

Tasarımcı Ryan Lau, Apple'ın iOS 11'in tasarım detaylarındaki küçük fakat kritik tutarsızlıkları ortaya çıkardı.

Steve Jobs’un tasarım anlayışı ile ilgili ne biliyoruz? Sadeliği, simetriyi sever, detaylara önem verirdi. Fakat tasarımcı Ryan Lau, Apple’ın detaylara artık o kadar fazla dikkat etmediğini iddia etti ve kendisi görünüşe göre haklı.

Lau, Hacker Noon’da paylaştığı yazısında bazı arayüz tutarsızlıklarından, yazı tipi uyum ve hizalama sorunlarından ve iOS’un çekirdek arayüzünde bulunan gereksiz animasyonlardan bahsetti. Bunlar belki küçük ve önemsiz detaylar gibi görünüyor olabilir. Fakat 1000 dolarlık bir cihazda yazı tipi gibi basit hataların olmaması gerekiyor.

Ryan Lau, bu hataların bir çoğunun iOS 10’da bulunmadığını, nasıl olduysa iOS 11’de iOS tasarım ekibi tarafından gözden kaçırıldığını söyledi. Üstelik bu hatalar beta sürümünde değil, final sürümü olan iOS 11 Gold Master’da bulunuyor.

Umarız Lau’nun yazısı Apple’ın hatalarını görmesini ve düzeltmesini sağlar. Zira ‘kararlılığı’ ile övünen Apple’ın tasarım konusunda kararsız olması fanatik olmayan kullanıcılarını kızdırabilir.