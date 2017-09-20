iOS 11'de Tespit Edilen İlk Can Sıkıcı Hatalar

Dün akşam Apple'ın yayınladığı yeni işletim sistemi iOS 11, çok çılgın hatalarla birlikte geldi.

iOS 11, tamamen yeni özelleştirilebilir bir kontrol merkezi, iPad için çoklu görevler, yeni dosyalar uygulaması, ARKit uygulamaları ve çok daha fazlasıyla Apple cihazlarına geldi. İşletim sistemi şu an için çok güzel gözükmesine rağmen bazı hatalarla karşılaşıldı. Şimdi sizlere iOS 11’de karşılaşılan bazı hatalardan bahsedeceğim. iOS 11’e geçtiyseniz veya geçmeye hazırlanıyorsanız, bu bilgileri bilmenizde fayda var.

3D Touch Lag Sorunu

Bazı kullanıcılar 3D Touch’ın iPhone 6s ve 6s Plus gibi nispeten eski telefonlarda lag sorunu yarattığını bildirdi.

Anasayfa Düğmesi Gecikmesi

Giriş ekranına gitmek isteyen bazı kullanıcılar, uygulamayı kapattıklarında gecikme olduğunu bildiriyorlar. Yetkililere göre yeni işletim sistemi yüklendikten sonra iOS cihazının her şeyi dizine eklemesi 24 saat gibi bir süreye denk gelebiliyor.

iCloud Fotoğraf Kütüphanesi

Ekran görüntüsü alındıktan sonra görseli iCloud'a yükleyen cihaz, sonrasında tam çözünürlükteki resmi siliyor. Bu da bazı kullanıcıları ciddi anlamda çileden çıkartabilir.

Durum Çubuğunu Ters Çevir

iPad bazen durum çubuğu renklerini tersine çevirebiliyor. Bu sorunun neden kaynaklandığı şu an için bilinmiyor.

Bu gibi sorunların dışında telefonu inceleyen Ryan Lau’nun karşılaştığı diğer sorunlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Öncelikli önerimiz, yeni bir işletim sistemine geçen telefonunuza yedeklerinizi alarak temiz bir kurulum yapmanızdır. Bu kurulumdan sonra işletim sistemi hala bu sorunlarla karşılaşıyorsa, Apple’ın güncelleme yapmasını beklemek en doğru hamle olacaktır.