iOS 11'de Yerden Kazandıracak 3 Kamera Ayarı

Yeni işletim sisteminde kullanabileceğiniz bu ayarlarla, hafızada mükellef oranda yer kazanabilirsiniz.

Yeni dosya sistemi ve fotoğraf filtreleri olan işletim sisteminde iPhone fotoğrafçılarının kontrol etmeleri ya da değiştirmeleri gerekebilecek olan bazı yeni kamera ayarları.

‘Live Photos (Canlı Fotoğraflar)’ özelliği adından oldukça söz ettirmiş olmakla birlikte, iOS 11’de fotoğraf çekim tekniğine getirilmiş sistem seviyesinde bazı değişiklikler de var. Bunların en önemlisi ise, JPEG’in yerini alan HEIF dosya formatı. iPhone kameranızı yeni özelliklerle uyumlu hale getirecek en iyi yöntemlerden birine göz atalım isterseniz.

1. HEIF’le tanışın

HEIF formatı, JPEG’e oranla daha iyi sıkıştırıldığı için, yerden kazanmanıza olanak sağlıyor. Olumsuz yönü ise, yaygın olarak kullanılan JPEG formatına uyumlu şekilde üretilen donanım ve yazılımla, JPEG kadar uyumlu olmaması. Fakat yine de iPhone’unuzu HEIF’in yerden kazandıran faydalarından ve JPEG uyumluluğundan faydalanmanızı sağlayacak bir yöntem var.

iPhone cihazınızın fotoğrafları yeni HEIF formatında çekmek üzere ayarlamak için Ayaralar > Kamera > Biçimler bölümüne giderek, ‘Yüksek Verim (High Efficiency)’i seçin.

2. HEIF formatındaki fotoğrafları kendiliğinden JPEG olarak dışarı alın

Her ne kadar HEIF formatında çekim yapsanız da, bu dosyaları JPEG olarak dışarı atmak için yapabileceğimiz bir ayar var. Bunun için Ayarlar > Fotoğraflar’a gidin ve ‘Mac ya da PC’ye aktar (Transfer to Mac or PC)’ ayarını ‘Automatic (Otomatik)’ olarak ayarlayın.

3. Kullandığınız ayarlar hafızada kalmasın

Yeni bir şey değil ama, ‘Live Photos’ özellikleriyle ve diğer fotoğraf filtreleriyle sıklıkla haşır neşir olabilirsiniz. Her fotoğraf ya da video çekişinizde bir önceki çekim ayarlarıyla karşılaşmak, canınızı sıkabilir. Fotoğraf çekiminde genellikle ‘Fotoğraf’ modunu kullanıyor olabilirsiniz. Dolayısı ile her kamerayı açışınızda, bu modun kullanımda olmasını istiyorsanız;

Ayarlar > Kamera > Ayarları sakla bölümüne gittiğinizde, üç bölümle karşılaşırsınız. ‘Kamera Modu’, ‘Filtre’ ve ‘Live Photo’. İlk ikisini kapalı tutarsanız, en son kullandığınız Kamera Modu ve Filtre ayarları hafızada kalmayacaktır.