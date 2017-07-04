Bir Patent, iPhone 8’de Büyük Bir Değişikliğe İşaret Ediyor!

iOS 11 yaklaşık 1 aydır geliştiricilerin elinde bulunuyor. Apple ilk beta sürümünü sunduğu andan itibaren mobil işletim sistemindeki yenilikler göze çarpıyor. Hatta bazı değişiklikler, yeni cihazlarda değişecek önemli özelliklerin işaretçisi bile olabiliyor.

Şu an beta sürümündeki iOS 11’i yüklemek, çeşitli hatalarla ve donanımsal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Ancak Apple, Eylül ayında dağıtacağı nihai sürümle birlikte tüm bunları çözüme kavuşturacaktır. Apple, iPhone 8 olarak adlandırdığımız yeni nesil akıllı telefonunda çerçevesiz bir ekran üzerine çalıştı. Telefon çeşitli Android cihazlarda veya önceki iPhone’larda bulunan bazı özellikleri aynen koruyacak; çerçevesiz ekraz, kablosuz şarj teknolojisi, çift lensli arka kamera, 3D sensörlere sahip gelişmiş ön kamera gibi… Ancak bu yıl tüm telefon piyasasının aklını başından alacak bir özellik hala tartışma konusu: Ekrana gömülü Touch ID sensörü.

Son günlerde ortaya atılan ve sağlam kaynaklar tarafından tekrarlanan iddialara göre ekrana gömülü olarak gelmesi beklenen parmak izi okuyucusunun kaldırıldığına yönelik haberlerimizi görmüşsünüzdür:

Elbette bu iddiaları ortaya atanlar, her zaman tutarlı tahminleriyle isim yapan önemli sektörel analistler. Durum böyle olunca Apple’ın resmi duyurusuna kadar hiçbir şeyin % 100’lük bir kesinlik payı yok. iOS 11 hatalarına göz atacak olursak, en göze batanı şüphesiz 3D Touch özelliği. Bunu kullanmak için bir iPhone’da ya Home tuşuna -ki iPhone 8’de olmayacak- ya da ekrandaki bir ögeye basılı tutarsınız. İkinci seçeneğin iOS 11’de tam anlamıyla çalışmadığını ve hala sorun çıkardığını belirtmemiz gerekiyor.

Apple, 3D Touch özelliğinin iOS 11'de daha da geliştirileceğini zaten doğruladı, ancak özellik kısıtlı olarak kaldırıldı. Söz konusu algılayıcıyı ekrana yerleştirmek zor bir görevdir, bu nedenle Apple bunu başaramamış ve diğer güvenlik seçeneklerini yönelmiş olabilir. Ancak bu durum, ekranın parmak izlerini farklı bir teknoloji kullanarak kaydetmeyeceği anlamına gelmiyor.

Bahsettiğim patent, ekranın kenarlarına yerleştirilen ve parmak izlerini okumak için kullanılan bütünsel sensörler. Bu akustik sensörlerin ekranın kenarları boyunca yerleştirilmesi gerekiyorsa, hem Touch ID’ye hem de 3D Touch’a veda edebiliriz.

Ekrana ya da cihaz arkasındaki bir sensöre değil de cihazın kenarlarında bulunan bütünsel panellere parmak izi okutma fikri, kullanıcıların kolayca alışabileceği bir özellik değil. Nitekim basınca duyarlı kenarlara sahip HTC U11, bahsettiğim şekilde çalışan akustik sensörlere sahip. Apple sadece bu sensörlere parmak izi okuyucu eklemiş gibi görünüyor.

Öyle ya da böyle, yeni çıkacak iPhone’nun devrim niteliğinde özelliklerle geleceği şimdiden kesinlik kazandı. Bunun dışında söylenenlerin netleşmesi için biraz daha vakte ihtiyacımız var.