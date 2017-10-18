iOS 11’deki Sinir Bozucu WhatsApp Bildirim Sorunu ve Çözümü

iOS 11’e geçen birçok kullanıcı (ben de dahil), WhatsApp’tan gelen bildirimleri uygulamayı açmadan göremez oldu. Neyse ki güncelleme gelmeden bu sorunun bir çözüm yolu var.

Son bir haftadır iOS 11 kullanıcılarının WhatsApp’la ilgili ciddi bir sıkıntısı var: Bildirimlerin ya çok geç gelmesi ya da uygulama açılmadan görülemiyor olması. iOS 11’e ilk geçişte sık sık yaşanan ‘mesaj yazılan kısmın yukarıda kalma’ sorunu daha sonra getirilen birkaç güncelleme ile çözülmüştü. Fakat bu bir haftadır yaşanan sorun, bundan çok daha can sıkıcı.

Neyse ki bunun bir çözümü var, en azından gelecek yeni bir güncellemeye kadar bu işlemi gerçekleştirerek bildirimleri sorunsuz bir şekilde alabileceksiniz.

Uygulamanın Ayarlar kısmına gidin. Sohbetler’in hemen altındaki Bildirimler’e tıklayın.

En sonda bulunan Bildirim Ayarlarını Sıfırla’ya tıklayın.

Bu işlemlerden sonra birkaç deneme yaparak işe yarayıp yaramadığını test edebilirsiniz, fakat bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum (en azından ben yaşamadım).