iOS 11'den Önceki Versiyona Nasıl Döneriz

iPhone 6 ve önceki cihazlarda yeni işletim sisteminin beraberinde getirdiği yavaşlık ve aksaklıklardan kurtulmak için bir önceki versiyona nasıl geçiş yapabileceğinizi bu yazımızda bulabilirsiniz.

iOS 11’in çıkışını sabırsızlıkla bekliyorduk fakat çıktığında bazılarımız hayal kırıklığı yaşadık. Özellikle de iPhone 6 kullananlarımız.

iPhone 6 kullanıcıları için yeni işletim sistemi, getirdiği çözümden çok soruna neden oldu. Yeni işletim sistemi telefonlarımızı yavaşlatarak bir çok özelliğin yaşanan performans düşüklüğünden dolayı ağır işlemesine neden oldu. Öyle ki telefonlar artık eskiden olduğu gibi çalışmaz oldular.

Biraz karmaşık olmakla birlikte, işletim sisteminizi tekrar bir önceki versiyona almanızı sağlayacak, yaklaşık 40 dakika kadar süren bir yöntemden bahsedeceğiz.

1.Bilgisayarınıza iTunes kurulu ise, Hesap>Güncellemeleri Denetle bölümüne gelerek, son versiyona yükseltin.

2. iOS 10.3.3 IPSW dosyasını, masa üstü bilgisayarınıza indirin.

3. Telefonunuzda Ayarlar>Adınız>iCloud>iPhone’umu Bul özelliğine gelerek ‘Kapalı’ moduna getirin.

4. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

5. Telefonunuz iPhone 6 ise, açma kapama tuşuna ve ‘home’ tuşuna aynı anda basılı tutarak, bilgisayarda telefonunuzun ‘kurtarma’ modunda olduğu mesajını görene kadar bekleyin. iPhone 7 ve üst modelleri için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Fakat Home tuşu yerine, ‘ses azaltma’ tuşuna basarak.

6. Windows’ta iseniz Shift’e, Mac’te iseniz ‘Option’a basılı tutun ve sonra iTune7’de ‘iPhone’u yeniden yükle’ seçeneğine tıklayın. Çıkan pencerede daha önce indirdiğiniz IPSW dosyasını seçin.

7. Cihazınıza iOS 10.3.3 yüklemek için iTunes’de karşınıza çıkan yönergeleri takip edin.

Evet, artık daha hızlı bir telefonunuz var! Güle güle kullanın.