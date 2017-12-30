iOS 11 İçin 3 Farklı Jailbreak Aracı Gelmek Üzere!

iOS 11'in gelmesinden sonra, Apple'ın güvenlik önlemlerinin artık aşılamayacağının düşünülmemesi sonrası öldüğü dahi konuşulan Jalilbreak konusunda sular yavaştan ısınıyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde Jailbreak üzerine yapılan konuşmaların neredeyse tamamı, Apple'ın artık bu savaşı sonsuza dek kazandığı ve yeni bir jailbreak görme olasılığımızın neredeyse olmadığı yönündeydi. Ancak konu cihazların kırılması ve modifiye edilmesi olunca asla, 'asla' dememek gerektiğini bir kez daha görüyoruz.

Cydia'nın yaratıcısı Jay Freeman, nam-ı diğer Saurik'in yaptığı açıklamaya göre, iOS 11 için çok yakın zamanda 3 veya daha fazla Jailbreak aracı görme olasılığımız çok yüksek. Saurik'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaya geçmeden önce, iOS 10.3.3'ün kırılmasını sağlayan Coolstar isimli geliştiricinin tweet'ine bir bakalım:

Coolstar henüz geliştirme sürecinin sonlanmadığını belirtse de artık çıkaracağı Jailbreak aracı için isim aramaya dahi başlamış. Saurik ise şunları söylüyor: "İşin açıkçası 3 tane (daha fazla da olabilir ama 3 tanesi belli) yüksek profilli Jailbreak aracının eli kulağında. Hepsi de senelerdir bu sektörden bildiğimiz sağlam yapımcılardan. Her birinin de fonsiyonları özünde farklı olacak."

Daha geçtiğimiz ay Jailbreak konusunda umutlarını yitirdiğini söyleyen Saurik, gelişmelerden oldukça emin görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? iOS 11'e Jailbreak gelecek mi yoksa tüm bu gelişmeler küçük birer reklam çalışmasından mı ibaret?