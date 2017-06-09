Apple Barkod Okutarak Wi-Fi Onaylama Özelliği Getirdi!

Apple, Wi-Fi şifresi girmeden barkodu çekerek internete girmeyi sağlayacak yeni özelliğini iOS 11'e ekledi.

Apple, kablosuz ağları iOS’ta kolaylıkla bağlamak için yeni bir özellik ekledi. iOS 11’de bulunacak özellik, Wi-Fi bağlantısında şifre girmek yerine direkt QR kodunu okutmanızı sağlayacak.

Örneğin kafelerde garsonu çağırıp Wi-Fi şifresi sormak yerine masanın üzerinde bulunan barkodu telefonunuza okutarak internet bağlantısı alabileceksiniz. Şu anda iOS 11 beta’da test edilebilir durumda olan bu özellik, küçük bir şeymiş gibi görünse de önümüzdeki yıllarda sürekli kullandığımız bir özellik olabilir.

iOS 11’de Wi-Fi bağlantısı için gelen tek özellik bu değil. Ayrıca arkadaşınız QR kodunu tarayarak girmek istemiyorsa, iOS 11 üzerinden şifreyi arkadaşınızın telefonuna da gönderebileceksiniz.

QR taraması ilk çıktığında pek büyük önem arz etmedi, ancak her geçen zaman daha fazla önem kazanmaya başladı. Apple’ın yaptığı QR taramasının gelişmiş versiyonunu Google, I/O konferansında duyurmuştu. Şirket yalnızca barkod okuyucu değil, genel olarak her şeyi tarayabileceğiniz Google Lens isimli özelliğini tanıtmıştı.