iOS 11'deki Kimsenin Bilmediği 'Gizli Tuş' Özelliği!

iOS 11 ile birlikte iPhone'lar, bilinen bilinmeyen pek çok özelliğe kavuştu. Bunlardan biri de gizli tuş özelliği.

Eski tuşlu analog telefonların aksine akıllı telefonlar, çok daha narin ve bozulmaya meyilli cihazlardır. Analog telefonlarımızla her gün yüzlerce SMS atarken tuş takımı yıllarca eziyetimize katlanabiliyordu. Gel gelelim akıllı telefonların üzerinde bulunan 3-4 tanecik tuş, birkaç ay kullandıktan sonra bozulabiliyor.

Cihazlarımız her ne kadar dokunmatik ekrana sahip olsa da güç tuşu ve ana ekran tuşu son derece önemli işlevlere sahip. Özellikle ana ekran tuşunun kaldırıldığı telefonlarda güç tuşu, cihazı uyandırmak için tek çare haline geliyor.

Bazı kullanıcılar özellikle cihazı açık kapattıkları sırada güç tuşuna daha da fazla güç uygulayorlar ve zaten bozulmaya meyilli tuşun ömrünü iyice kısaltıyorlar. Neyse ki Apple, iOS 11 ile birlikte kullanıcılara ‘gizli tuş’ özelliğini sunuyor ve cihazlarını güç tuşuna gerek duymadan kapatma imkanı sağlıyor.

Normal şartlarda iPhone’unuzu kapatmak için güç tuşuna üç saniye basılı tutmanız gerekiyordu. Fakat iOS 11 ile birlikte Ayarlar>Genel’e gidip en altta bulunan ‘kapat’ seçeneğine dokunursanız herhangi bir tuşa basmadan cihazınızı kapatabilirsiniz. Biraz zahmetli, ancak yararlı.