iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 11 tanıtıldı. Peki hangi Apple cihazları iOS 11 güncellemesini alacak?

Teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği WWDC 2017 etkinliği kapsamında iOS işletim sisteminin en güncel sürümü olan iOS 11'i resmi olarak duyurdu. Peki kontrol merkezindeki önemli yeniliklerin yanı sıra Siri'nin çok daha akıllı hale gelmesini sağlayan ve bunların yanı sıra birçok yeni özelliği daha barındıran iOS 11 güncellemesi hangi Apple cihazları için yayınlanacak?

İşte karşınızda iOS 11 güncellemesini alacak tüm Apple modelleri:

iPhone

iPhone 7 / iPhone 7 Plus

iPhone 6S / iPhone 6S Plus

iPhone 6 / iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPad

iPad Pro (10.5 inç)

iPad 2017

iPad Pro (9.7 inç)

iPad Pro (12.9 inç)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPod

6. nesil iPod Touch

Bu güncelleme iPhone 5S'in son güncellemesi olabilir!

Apple, yeni iOS 11 işletim sistemi sürümüyle birlikte artık 32-bit cihazlara verdiği desteği kesiyor yani bu durum iPhone 5S'ten önceki hiçbir iPhone modelinin yeni iOS güncellemeleri almayacağı anlamına geliyor. Ayrıca bu durumun bir anlamı daha var, görünüşe göre iOS 11 güncellemesi iPhone 5S modelinin de son güncellemesi olacak. Özellikle gelen önemli yeniliklerle birlikte iPhone 5S modelinde de kasma ve donma problemlerinin yaşanması beklenirken diğer sürümlerde bu sorun daha da ciddileşeceği için söylenene göre Apple, büyük ihtimalle iPhone 5S için de güncelleme desteğini kesecek.