iOS 11 İçin İlk Jailbreak Olan LiberiOS Duyuruldu!

Geliştirici Jonathan Levin, iOS 11'in ilk Jailbreak'i LiberiOS'u piyasaya sürdü.

Dün 32 bit iOS 10 cihazlar için H3lix jailbreak’in yayınlanmasının ardından bu jailbreak’in iOS 11 için jailbreak’in bir habercisi olabileceğini söylemiştik, öyle de oldu. Geliştirici Jonathan Levin, iOS 11 için ve dolayısı ile iPhone X için de ilk jailbreak olan LiberiOS’u duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ian Beer tarafından duyurulan 11.1.2 tfp0 açığı üzerine kurulan LiberOS, çoğu jailbreak gibi yarı bağlı. Dolayısı ile iOS cihazınızı her yeniden başlattığınızda jailbreak modunu yeniden açmanız ve Apple Developer hesabı kullanıyorsanız jailbreak’i 7 günde bir kaldırıp yeniden kurmanız gerekecek.

Cydia henüz iOS 11 için güncellenmedi. Dolayısı ile LiberOS’da Cydia bulunmuyor. Ayrıca Cydia’nin gelecekte LiberOS için güncellenip güncellenmeyeceği de henüz tam olarak bilinmiyor.

LiberOS iOS 11, iOS 11.0.1, iOS 11.0.2, iOS 11.0.3, iOS 11.1, iOS 11.1.1 ve iOS 11.1.2 sürümlerini desteklerken iOS 11.2 ve iOS 11.2.1 sürümlerini desteklememektedir. LiberOS’un desteklendiği cihazlar ise iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 12.9-inç iPad Pro, 2. nesil 12.9-inç iPad Pro, 1. nesil 10.5-inç iPad Pro, 9.7-inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad, 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod touch 6G.

LiberOS’un geliştiricisi olan Jonathan Levin jailbreak’in yalnızca ofset olmayan cihazlarda hata verdiğini belirtti. Bunun dışında bir hata olması halinde Levin’in forumuna girerek hatayı bildirebilirsiniz. Ayrıca LiberOS’un .ipa dosyasına resmi web sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.