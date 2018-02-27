Daha fazla özgürlük arayan iOS kullanıcılarının kurtarıcısı Electra Jailbreak, iOS 11 için final sürümüne kavuştu.

CoolStar ekibi tarafından geliştirilen Electra jailbreak yöntemi, sonunda Cydia desteğine kavuştu. Jailbreak'li iOS kullanıcılarının vazgeçilmezi olan Cydia, ilk defa iOS 11 destekli bir jailbreak yöntemine eklenmiş oldu. Beta sürümünden çıkarak, Electra 1.0 adıyla duyurulan jailbreak yazılımı, iPhone X de dahil olmak üzere tüm 64-bit iPhone ve iPad'leri destekliyor.

Sadece iOS 11.0 ve 11.1.2 sürümleriyle uyumlu olan Electra, Ocak ayında beta olarak sunmuş olduğu Cydia desteğini artık final versiyonunda sunuyor. Bu adresten indirebileceğiniz Electra'nın final sürümü, önceki sürümlerden farklı olarak Cydia ile geldiği için, cihazınıza istediğiniz "tweak"leri yükleme şansına sahip oluyorsunuz. Çeşitli kişiselleştirmeler veya ek özellikler ekleyebileceğiniz Cydia için, jailbreak dünyasının kalbi diyebiliriz.

Aynı uygulama indirir gibi tweak indirebileceğiniz Cydia'daki birçok tweak henüz iOS 11 ile uyumlu olmadığından, geliştiricilerin yayınlayacağı güncellemeleri beklemenizi öneriyoruz. Uyumlu olmayan bir tweak yüklemek, cihazınıza zarar verebilir.

Jailbreak konusunda yapılan çalışmaların gitgide azaldığı günümüzde (belki de azalmadı, zorlaştı), kullanıcı odaklı çalışan geliştiriciler olduğunu görmek güzel. Jailbreak işlemlerinin güvenilirliği hakkında düşünceleriniz neler? Sizce bu "iyiliği" yapan geliştiriciler gerçekten bizi mi düşünüyor, yoksa kendi çıkarlarını mı?