iOS 11 İçin Twitter Kullanıcılarının Yaptığı Efsane Yorumlar

Dün gelen güncellemeyle birlikte iPad ve iPhone kullanıcılarının kullanımına sunulan iOS 11 hakkında Twitter'da yapılan efsane yorumları sizin için derledik.

iOS 11 güncellemesi dün itibariyle Apple'ın iPad ve iPhone'larında kullanılabilir olmaya başladı. Her güncellemede olduğu gibi, bu güncellemede de kullanıcılar yeni özellikleri beğendi veya alıştıkları özelliklerin yerine gelen özellikleri beğenmediler. Biz de Twitter kullanıcılarının yeni güncelleme hakkında yaptığı en komik yorumları sizin için derledik. Bakalım Twitter kullanıcıları yeni iOS 11 hakkında neler düşünüyorlar.

Güncellemenin yayınlanmasından neredeyse 1 gün geçmesine rağmen iOS 11 güncellemesi olay yaratmaya devam ediyor gibi. Siz yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz?